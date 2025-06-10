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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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В Україні змінять правила медогляду для водіїв: що відомо

Замість паперових довідок впровадять електронний формат, що має полегшити процес для мільйонів українців.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль / © Pixabay

Україна готується до значних змін у системі медичного контролю для водіїв. Відповідні законопроєкти №13131 та №13138 уже отримали підтримку комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я нації.

Про це пише In korr.

Як пояснив лідер комітету Михайло Радуцький, нова система передбачає внесення результатів медичного огляду безпосередньо в електронну систему охорони здоров’я. Це має спростити процедуру та допомогти уникнути зловживань.

Наразі всі водії зобов’язані проходити медогляд, що часто призводить до довгих черг у медичних установах.

Згідно з новими правилами, звичайним водіям буде достатньо пройти огляд у сімейного лікаря, тоді як професіоналів направлятимуть до спеціалістів лише за потреби. При цьому медкомісія залишиться обов’язковою для професіоналів, але з деякими послабленнями — наприклад, консультація психіатра не буде потрібною у кожному випадку.

Остаточне рішення залежить від голосування в парламенті. Після ухвалення стане відомо, коли система повністю перейде в електронний формат.

Нагадаємо, в Україні можуть підвищити штрафи для водіїв, які не пропускають транспорт екстрених служб. Йдеться про новий законопроєкт №11111, який подали до Верховної Ради.

Якщо документ ухвалять, до Кодексу України про адміністративні правопорушення внесуть зміни. Зокрема, за ігнорування автомобілів зі спецсигналами — а це швидка допомога, поліція, рятувальники ДСНС та транспорт для перевезення дітей — передбачатиметься штраф у розмірі від 1 700 до 2 500 гривень.

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