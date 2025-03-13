В Україні змінили ПДР: водіям заборонили зупинятися у певних місцях

В Україні нові правила дорожнього руху передбачають обмеження на зупинку автомобілів на автомагістралях. Водіям дозволено зупинятися лише у спеціально визначених місцях, позначених дорожніми знаками стоянки або місця для відпочинку.

Про це повідомило видання SUV News.

За постановою Кабміну, зупинка дозволена лише:

на стоянках із відповідними знаками 5.42.1–5.42.3,

у зонах зупинки, позначених знаком 5.43,

у місцях відпочинку (знак 6.15).

За порушення водіям загрожує штраф 340 гривень, а в разі створення небезпечної ситуації – удвічі більше.

Ще одне важливе нововведення – тепер водії мають цілий рік рухатися з увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар за межами населених пунктів. Раніше ця вимога діяла лише в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, яке покарання загрожує українцям, які керують авто після позбавлення прав.

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