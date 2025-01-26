В Україні змінили правила для водіїв: як уникнути штрафів

В Україні змінили деякі правила для водіїв. Нововведення наберуть чинності через шість місяців. Ба більше, нові зміни відбулися та у правилах оформлення ДТП. В свою чергу, юристи розповіли, як уникнути штрафу за ПДР.

Які нововведення варто знати в ексклюзиві TSN.UA розповіла Вікторія Панченко.

Зміни у правилах для водіїв

В Україні змінили деякі правила для водіїв. Тепер водійські посвідчення доставлятимуть через вибраного поштового оператора, а також спростили процедуру зняття з обліку автомобілів. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"Зокрема, запроваджено можливості вибору оператора поштового зв’язку, який здійснюватиме за бажанням особи та за додаткову плату доставку посвідчень водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків (у разі їх видачі). Раніше така процедура здійснювалась виключно призначеним оператором поштового зв’язку – акціонерним товариством "Укрпошта"".

Також власникам транспортних засобів надано право знімати автомобілі з обліку, якщо вони тимчасово не беруть участь у дорожньому русі на території України.

Це дозволить укладати договори страхування цивільно-правової відповідальності на коротші терміни – від 15 днів до п’яти місяців, що полегшить процедуру для тих, хто користується транспортними засобами сезонно або з інших причин тимчасово не використовує їх»

Такі зміни сприятимуть полегшенню процедури для тих, хто користується транспортними засобами сезонно або тимчасово не використовує їх. Метою цих змін є підвищення гнучкості та зручності адміністративних послуг для громадян.

Нові правила оформлення ДТП

Нововведення торкнулися і правил оформлення ДТП. Тепер водії можуть покинути місце ДТП і звільняються від необхідності викликати поліцію. Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху. Ці зміни дозволяють водіям самостійно складати повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) для страхових компаній без участі поліцейських, використовуючи паперову чи електронну форму. Після того, як водії заповнять повідомлення, вони мають право покинути місце аварії і не зобов'язані інформувати поліцію про ДТП. Однак, є низка умов для оформлення ДТП без участі поліції.

ДТП (зіткнення) сталося за участю лише двох транспортних засобів.

Внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров’ю чи життю людей.

Пошкоджено виключно транспортні засоби.

Обидва транспортні засоби застраховані за договором ОСЦПВ.

Водії не перебувають у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного), або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння

До нововведення для оформлення європротоколу, потрібно було, щоб сума збитків не перевищувала 80 000 грн. Тепер цей ліміт скасовано, а максимальна сума страхової виплати за шкоду майну внаслідок ДТП зросла до 250 000 грн. Для полісів, укладених до 2025 року, ліміт залишився на рівні 160 000 грн. Європротокол можна оформити як через онлайн-систему, так і за допомогою паперового бланка. Цифровий сервіс перевіряє правильність введених даних і попереджає про можливі помилки. Інформація про ДТП буде відразу надіслана до страхових компаній обох сторін і збережена в базі даних МТСБУ.

Нові світлофори

Минулоріч повідомлялось, що у 2025 році в Україні зміняться стандарти щодо світлофорів на дорогах. Зокрема, замість звичайного зеленого з'явиться смарагдове світло, а також зміниться вид стрілок, що регулюють напрямок руху. Повідомляється, що національний стандарт набуде чинності 1 травня 2025 року. Таким чином, з цієї дати нові світлофори мають відповідати змінам. Одне з головних нововведень стосується зеленого світла. Замість стандартного зеленого кольору з'явиться смарагдовий. Це яскравий відтінок зеленого з легким синюватим відтінком, має високу насиченість та блиск. Вважається, що смарагдовий колір помітніший на дорозі і, відповідно, краще сприймається водіями.

Якими будуть стрілки на світлофорах

Зараз на лінзи світлофорів наносять суцільні стрілки, які вказують на напрямок руху. Із травня з'являться шевронні стрілки. На лінзах світлофорів з'являться саме вони, оскільки краще помітні здалеку та допомагають водіям зорієнтуватися швидше.

Які ще будуть зміни

На всіх велосипедних світлофорах розміщуватиметься значок велосипеда. Вони будуть мати лінзу 100 мм для велосипедних доріжок та розміщуватись праворуч від дороги, або – лінзу 200 мм, якщо світлофор розташований над дорогою.

Крім того, таймери зворотного відліку почнуть встановлювати як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах. Також вводяться нові кнопки виклику сигналу світлофора та пристрою звукового сповіщення. Нагадаю, що проїзд на заборонний сигнал світлофора — одна з причин ДТП. Не забувайте просте і дуже важливе правило: водій повинен рухатися тільки на зелений сигнал світлофора! А з 2025 року – на смарагдовий. Порушення правил проїзду на заборонний сигнал світлофору — це адміністративний штраф у розмірі 510 гривень.

Як уникнути штрафу за ПДР

Примітно, що в Україні порушення правил дорожнього руху зазвичай карається адміністративними штрафами, але в окремих випадках поліцейські можуть обмежитися попередженням. Юридичні експерти пояснили, коли така можливість може бути, повідомляє "Автотема". Попередження може бути винесене у випадках малозначних порушень, які не створюють серйозної загрози безпеці на дорозі. Наприклад, якщо водій трохи перетнув стоп-лінію або обрав для руху ліву смугу за наявності вільної правої. Водії мають право звернутися до патрульного з проханням замінити штраф на попередження, посилаючись на статтю 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте варто пам’ятати, що рішення залишається за поліцейським, який оцінює ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зміниться для автомобілістів від 4 лютого.

Читайте також: