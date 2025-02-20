В Україні змінили важливі правила для водіїв: що потрібно знати від 11 березня

Нововведення спрямоване на спрощення процесу запису та захист від автоматизованих ботів, які раніше масово викуповували талони на популярні послуги.
Від 18 лютого 2025 року у 53 сервісних центрах МВС України вже діє нова система електронної черги (Е-запис), що дозволяє заздалегідь реєструватися на отримання послуг. Від лютого слоти для запису автоматично формуються на три тижні вперед.
Про це йдеться на autotheme.
Щодня в системі відкриваються нові дати для реєстрації.
Які послуги надаються
Тож доступні такі послуги для водіїв:
- складання теоретичного та практичного іспиту на водійські права;
- реєстрація і перереєстрація автомобілів;
- обмін посвідчення водія, включно з міжнародним.
До 11 березня 2025 року діє перехідний період, коли можна записуватися як за старою, так і за новою системою.
Обмеження і правила використання:
- фізичні особи можуть реєструватися до 4 разів на місяць;
- для юридичних – не більше 4 записів на день;
- якщо громадянин чотири рази не з’явиться і не скасує запис заздалегідь, його обліковий запис буде заблоковано;
- скасування запису можливе не пізніше ніж за 2 години до призначеного часу.
Зауважимо, що під час повітряної тривоги обслуговування припиняється, але після скасування черга відновлюється від того ж самого місця.
Нагадаємо, раніше експерт назвав 7 фатальних помилок під час перевірки рівня оливи.
Читайте також: