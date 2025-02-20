В Україні змінили важливі правила для водіїв: що потрібно знати від 11 березня

Нововведення спрямоване на спрощення процесу запису та захист від автоматизованих ботів, які раніше масово викуповували талони на популярні послуги.

Від 18 лютого 2025 року у 53 сервісних центрах МВС України вже діє нова система електронної черги (Е-запис), що дозволяє заздалегідь реєструватися на отримання послуг. Від лютого слоти для запису автоматично формуються на три тижні вперед.

Про це йдеться на autotheme.

Щодня в системі відкриваються нові дати для реєстрації.

Які послуги надаються

Тож доступні такі послуги для водіїв:

складання теоретичного та практичного іспиту на водійські права;

реєстрація і перереєстрація автомобілів;

обмін посвідчення водія, включно з міжнародним.

До 11 березня 2025 року діє перехідний період, коли можна записуватися як за старою, так і за новою системою.

Обмеження і правила використання:

фізичні особи можуть реєструватися до 4 разів на місяць;

для юридичних – не більше 4 записів на день;

якщо громадянин чотири рази не з’явиться і не скасує запис заздалегідь, його обліковий запис буде заблоковано;

скасування запису можливе не пізніше ніж за 2 години до призначеного часу.

Зауважимо, що під час повітряної тривоги обслуговування припиняється, але після скасування черга відновлюється від того ж самого місця.

Нагадаємо, раніше експерт назвав 7 фатальних помилок під час перевірки рівня оливи.