В Україні змінилися правила зупинки автомобілів на блокпостах - подробиці

В Україні зміни в законодавстві дозволяють правоохоронцям зупиняти авто за новими підставами, але не всі зупинки є правомірними, зазначають експерти.

Про це пише Автотема.

Поліція тепер частіше посилається на 7-й пункт 35-ї статті Закону “Про Національну поліцію”, що дозволяє зупиняти автомобілі за наявності державних обмежень на рух. Адвокат попереджає водіїв бути уважними, адже не всі зупинки є законними.

Адвокат Роман Сімутін рекомендує водіям уважно перевіряти підстави для зупинок авто і вимагати документи, що підтверджують правомірність обмежень. У разі сумнівів він радить фіксувати зупинку на відео і звертатися до юристів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що як правильно експлуатувати та доглядати автомобіль восени: поради водіям.

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