В Україні змінили правила заміни водійських посвідчень: хто має скласти іспит

Заміна водійського посвідчення / © ТСН.ua

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Водії, які вперше отримали посвідчення водія в Україні, на перші два роки користуються тимчасовим документом. Після цього його потрібно обміняти на постійне посвідчення. Однак, у певних випадках водіям буде потрібно пройти повторні іспити, зокрема у разі порушень правил дорожнього руху або якщо вони не виконали необхідні вимоги для продовження терміну дії посвідчення.

Про це пише Твоя Машина.

Повторно складати іспити доведеться тим водіям, які за 2 роки дії тимчасового посвідчення тричі або більше порушили правила дорожнього руху. У такому випадку вони втрачають право на автоматичний обмін посвідчення та повинні пройти теоретичний і практичний іспит, щоб отримати постійне посвідчення водія.

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Щоб підготуватись до повторної здачі іспитів, потрібно зареєструватися в системі Е-Запис та вибрати зручний час для проходження іспиту. Також необхідно підготувати паспорт (або ID-картку), ідентифікаційний код, чинне водійське посвідчення та медичну довідку.

Коли можна обміняти без іспитів

Якщо протягом 2 років дії тимчасового посвідчення водій не порушував правила дорожнього руху більше двох разів і не скоював кримінальних правопорушень, обмін посвідчення проходить без повторної здачі іспитів.

Вартість іспитів

Теоретичний — 250 грн

Практичний — 420 грн

Після успішного складання іспитів водій отримує постійне посвідчення на 30 років.

Як здійснити обмін посвідчення водія

Обмін посвідчення водія можна здійснити кількома способами

В сервісному центрі МВС

Онлайн через Електронний кабінет водія

Онлайн через додаток «Дія»

Для цього необхідно підготувати наступні документи

Паспорт

Ідентифікаційний код

Водійське посвідчення

Медична довідка (не обов’язкова під час воєнного стану).

Вартість послуги — приблизно 572 грн.