В Україні змінюються правила дорожнього руху: що нового (перелік)

В Україні змінюються правила дорожнього руху: що нового (перелік)

Нововведення стосуються дорожніх знаків, розмітки та велосипедної інфраструктури в Україні.

В Україні від 1 листопада 2021 року набувають чинності зміни до Правил дорожнього руху. Нововведення стосуються дорожніх знаків, розмітки та велосипедної інфраструктури в Україні.

Про це інформують у спільноті "Київ - Велосипедне Місто" у Facebook.

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Зазначається, що нова редакція ПДР містить багато "велосипедних" доповнень, які вже стали критично необхідними, у зв'язку зі зміною всіх нормативних документів ДБН та ДСТУ, які регулюють влаштування велосипедної інфраструктури та організацію велосипедного руху.

Що зміниться від 1 листопада у ПДР:

визначення "велосипедна доріжка"

визначення "велосипедна смуга"

визначення "велосипедний переїзд"

дорожній знак 4.18 "Суміжні пішохідна та велосипедна доріжки"

дорожній знак 4.23 "Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів"

дорожній знак 5.88 "Велосипедна смуга"

дорожній знак 5.90 "Зона для пішоходів і велосипедистів"

дорожні знаки 5.92.1 і 5.92.2 "Велосипедний переїзд"

дорожні знаки 5.93.1 і 5.93.2 "Суміжні пішохідний перехід та велосипедний переїзд"

дорожній знак 5.94.1 "Дорога із зустрічною велосипедною смугою"

дорожній знак 5.95.1 і 5.95.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічною велосипедною смугою"

таблички 7.29.1—7.29.6 "Напрямок руху велосипедистів"

розмітка 1.15 "Велосипедний переїзд"

розмітка 1.28.1 "Смуга для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів та велосипедистів"

розмітка 1.28.2 "Доріжка, призначена для суміщеного руху пішоходів та велосипедистів"

розмітка 1.28.3 "Змішаний рух велосипедистів і транспортних засобів у попутному напрямку"

розмітка 1.37 "Стрілки напрямку руху для велосипедних доріжок та смуг"

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