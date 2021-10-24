В Україні змінюються правила дорожнього руху: що нового (перелік)

Нововведення стосуються дорожніх знаків, розмітки та велосипедної інфраструктури в Україні.
В Україні від 1 листопада 2021 року набувають чинності зміни до Правил дорожнього руху. Нововведення стосуються дорожніх знаків, розмітки та велосипедної інфраструктури в Україні.
Про це інформують у спільноті "Київ - Велосипедне Місто" у Facebook.
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Зазначається, що нова редакція ПДР містить багато "велосипедних" доповнень, які вже стали критично необхідними, у зв'язку зі зміною всіх нормативних документів ДБН та ДСТУ, які регулюють влаштування велосипедної інфраструктури та організацію велосипедного руху.
Що зміниться від 1 листопада у ПДР:
- визначення "велосипедна доріжка"
- визначення "велосипедна смуга"
- визначення "велосипедний переїзд"
- дорожній знак 4.18 "Суміжні пішохідна та велосипедна доріжки"
- дорожній знак 4.23 "Дорога для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів"
- дорожній знак 5.88 "Велосипедна смуга"
- дорожній знак 5.90 "Зона для пішоходів і велосипедистів"
- дорожні знаки 5.92.1 і 5.92.2 "Велосипедний переїзд"
- дорожні знаки 5.93.1 і 5.93.2 "Суміжні пішохідний перехід та велосипедний переїзд"
- дорожній знак 5.94.1 "Дорога із зустрічною велосипедною смугою"
- дорожній знак 5.95.1 і 5.95.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічною велосипедною смугою"
- таблички 7.29.1—7.29.6 "Напрямок руху велосипедистів"
- розмітка 1.15 "Велосипедний переїзд"
- розмітка 1.28.1 "Смуга для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів та велосипедистів"
- розмітка 1.28.2 "Доріжка, призначена для суміщеного руху пішоходів та велосипедистів"
- розмітка 1.28.3 "Змішаний рух велосипедистів і транспортних засобів у попутному напрямку"
- розмітка 1.37 "Стрілки напрямку руху для велосипедних доріжок та смуг"
Нагадаємо, в Україні почали встановлювати інноваційні прилади контролю швидкості.
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