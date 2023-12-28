В Україні значно подорожчають водійські права, складання іспитів та реєстрація авто: які ціни

Кабмін змінив вартість видачі посвідчення водія, реєстрації авто та іспитів на водійські права.
В Україні від 1 січня 2024 року подорожчає низка послуг від МВС для водіїв. Йдеться про послуги з видачі водійських прав, складання іспитів та реєстрації авто.
Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів.
Так, з наступного року зросте вартість таких послуг:
- Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами — з 26 грн до 230 грн;
- Прийняття теоретичного іспиту — з 13 грн до 250 грн;
- Прийняття практичного іспиту — з 13 грн до 420 грн;
- Реєстрація, перереєстрація транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої – з 200 гривень до 350 гривень;
- Зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок – з 200 до 350 гривень.
Раніше Кабінет міністрів затвердив порядок, як українці можуть скласти теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без навчання в автошколі.
Також повідомлялося, що МВС відмінило ліміт спроб складання практичного іспиту для отримання прав водія.
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