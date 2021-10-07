В Україні знайшли 30-річний мотоцикл, який досі у заводському пакуванні: відео

В Україні знайшли 30-річний мотоцикл, який досі у заводському пакуванні: відео

Він має всього 2 кілометри пробігу.

В Україні знайшли мотоцикл "Восход 3М-01" 1993 року випуску, який простояв у гаражі майже 30 років.

Відео із ним опублікував на своєму YouTube-каналі Рома Уррако.

Мотоцикл купили у 1994 році і з того часу він лишився у повністю новому стані, із заводським консервантом. Він навіть досі упакований у дерев'яний ящик, в якому його колись поставили із заводу.

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Пробіг у "капсули часу" всього 2 кілометри, але їх вона набрала ще на заводі. Байк навіть не повністю зібраний. Його кермо ще окремо прив'язано до корпусу. Крім того, збережена вся технічна документація.

"ЗМ-01" випускався з 1991 року і є однією з останніх моделей "Восход". Вона прийшла на заміну "3М" і мала декілька відмінностей від нього. Головна – двигун, який зберіг об'єм у 175 "кубіків", але отримав нові циліндр та картер.

Він мав потужність 14 кінських сил і дозволяв мотоциклу розігнатися до 105 кілометрів на годину.

Раніше повідомлялося, що в Україні знайшли рідкісну "Волгу" з пробігом 29 км.

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