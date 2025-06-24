В Україні зріс попит на нові авто: які моделі купували найчастіше

Авто / © Associated Press

Реклама

У травні українці придбали понад 6,7 тисячі нових легковиків. Це помітно більше, ніж торік — на 14,6%, і на 11,2% більше, ніж у квітні.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Більшість нових машин, як і раніше, — імпортні (97,5%). В Україні ж виготовили лише 166 авто — здебільшого це кросовери Skoda Karoq із заводу «Єврокар» на Закарпатті. Також до статистики увійшли кілька одиниць машин, які місцеві підприємства переобладнали під спецзамовлення — наприклад, для поліції чи «швидкої».

Реклама

Найпопулярніші моделі місяця — Renault Duster, Toyota RAV4 та Toyota LC Prado. Уперше до топу потрапив і електричний Volkswagen ID Unix, створений спеціально для Китаю.

За типами пального лідирують бензинові авто — 35,8% продажів. Далі — гібриди (27,2%) та електромобілі (18,7%), які вперше випередили дизелі (18,3%).

Нагадаємо, на дорогах з’явився новий знак із зображенням напівавтомобіля, оточеного чотирма фігурами.