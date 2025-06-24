ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
1 хв

В Україні зріс попит на нові авто: які моделі купували найчастіше

Найбільше українці купували бензинові авто, але електрокари вперше випередили дизель.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Авто

Авто / © Associated Press

У травні українці придбали понад 6,7 тисячі нових легковиків. Це помітно більше, ніж торік — на 14,6%, і на 11,2% більше, ніж у квітні.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Більшість нових машин, як і раніше, — імпортні (97,5%). В Україні ж виготовили лише 166 авто — здебільшого це кросовери Skoda Karoq із заводу «Єврокар» на Закарпатті. Також до статистики увійшли кілька одиниць машин, які місцеві підприємства переобладнали під спецзамовлення — наприклад, для поліції чи «швидкої».

Найпопулярніші моделі місяця — Renault Duster, Toyota RAV4 та Toyota LC Prado. Уперше до топу потрапив і електричний Volkswagen ID Unix, створений спеціально для Китаю.

За типами пального лідирують бензинові авто — 35,8% продажів. Далі — гібриди (27,2%) та електромобілі (18,7%), які вперше випередили дизелі (18,3%).

Нагадаємо, на дорогах з’явився новий знак із зображенням напівавтомобіля, оточеного чотирма фігурами.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
267
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie