В Україні зріс попит на дизельні авто: які моделі стали бестселерами

Понад п’ять тисяч дизельних легковиків поповнили українські дороги за місяць. Статистика показала чіткий перекіс у бік вживаних авто.

Авто / © renault.ua

Упродовж листопада 2025 року український автопарк поповнився більш ніж 5,3 тис. легковиків із дизельними двигунами. Порівняно з листопадом 2024 року попит на такі авто зріс на 2%.

Про це повідомив «Укравтопром».

Із загальної кількості 3,9 тис. дизельних авто були вживаними та ввезеними з-за кордону. Водночас сегмент нових дизельних легковиків скоротився: зареєстровано близько 1,4 тис. таких авто.

Серед нових дизельних моделей найбільший попит мали Renault Duster — 251 продане авто та Toyota Land Cruiser Prado з результатом 218 одиниць. До п’ятірки лідерів також увійшли Fiat Titano (151 авто), Volkswagen Touareg (149) і Volkswagen Tiguan (99).

У сегменті імпортованих вживаних дизельних легковиків перше місце посів Renault Megane — 296 реєстрацій. Майже стільки ж показав Nissan Qashqai — 291 авто. Далі в рейтингу розташувалися Skoda Octavia (236), Volkswagen Passat (222) та Hyundai Santa Fe (156).

