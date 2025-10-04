ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
1065
Час на прочитання
1 хв

В українки конфіскували машину на кордоні: в чому причина

З’ясувалося, що авто Hyundai Kona, на якому їхала 22-річна дівчина, перебуває у розшуку як викрадене у Норвегії.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дівчина їхала на Hyundai Kona з норвезькими номерами / Фото: strazgraniczna.pl

Дівчина їхала на Hyundai Kona з норвезькими номерами / Фото: strazgraniczna.pl

Упродовж останніх кількох днів польські прикордонники зафіксували декілька спроб вивезення за межі країни автомобілів із сумнівним походженням.

Про це пише видання Straż Graniczna.

30 вересня на пункті пропуску в Корчовій 22-річна громадянка України, яка їхала на Hyundai Kona з норвезькими номерами, пройшла перевірку.

З’ясувалося, що авто перебуває у розшуку як викрадене у Норвегії.

Машину, вартість якої оцінюється у 80 тисяч злотих (≈ 910 тисяч гривень), затримано та вилучено, а жінку допитано як свідка.

Подібний випадок стався 28 вересня на пункті пропуску в Медиці. Прикордонники зупинили фургон Mercedes Sprinter під керуванням 42-річного українця.

Встановлено, що транспортний засіб, вартістю близько 50 тисяч злотих (понад 560 тисяч гривень), було викрадено в Польщі менш ніж тиждень тому. Автомобіль і водія передано поліції.

Ще один інцидент зафіксовано 25 вересня також у Медиці. Під час огляду Mercedes Sprinter, яким керував 49-річний громадянин України, прикордонники виявили підроблені ідентифікаційні номери.

Подальша перевірка показала, що авто, оціночною вартістю 85 тисяч злотих (понад 960 тисяч гривень за курсом НБУ), перебуває в базі як викрадений у Німеччині ще у 2019 році. Прикордонники продовжують розслідування.

Нагадаємо, у Києві чоловік викрав з СТО автівку, що призначалась для ЗСУ.

Дата публікації
Кількість переглядів
1065
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie