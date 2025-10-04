В українки конфіскували машину на кордоні: в чому причина

Дівчина їхала на Hyundai Kona з норвезькими номерами / Фото: strazgraniczna.pl

Упродовж останніх кількох днів польські прикордонники зафіксували декілька спроб вивезення за межі країни автомобілів із сумнівним походженням.

Про це пише видання Straż Graniczna.

30 вересня на пункті пропуску в Корчовій 22-річна громадянка України, яка їхала на Hyundai Kona з норвезькими номерами, пройшла перевірку.

З’ясувалося, що авто перебуває у розшуку як викрадене у Норвегії.

Машину, вартість якої оцінюється у 80 тисяч злотих (≈ 910 тисяч гривень), затримано та вилучено, а жінку допитано як свідка.

Подібний випадок стався 28 вересня на пункті пропуску в Медиці. Прикордонники зупинили фургон Mercedes Sprinter під керуванням 42-річного українця.

Встановлено, що транспортний засіб, вартістю близько 50 тисяч злотих (понад 560 тисяч гривень), було викрадено в Польщі менш ніж тиждень тому. Автомобіль і водія передано поліції.

Ще один інцидент зафіксовано 25 вересня також у Медиці. Під час огляду Mercedes Sprinter, яким керував 49-річний громадянин України, прикордонники виявили підроблені ідентифікаційні номери.

Подальша перевірка показала, що авто, оціночною вартістю 85 тисяч злотих (понад 960 тисяч гривень за курсом НБУ), перебуває в базі як викрадений у Німеччині ще у 2019 році. Прикордонники продовжують розслідування.

