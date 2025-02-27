В яких ситуаціях не можна одразу вимикати двигун: автомеханіки відповіли

У більшості випадків двигун можна глушити одразу, навіть якщо вентилятор ще працює. Але якщо авто працювало у складних умовах, краще дати йому кілька хвилин охолонути. Це може запобігти перегріву та продовжити термін служби мотора.

Чи потрібно одразу вимикати двигун після зупинки? Це питання цікавить багатьох водіїв, особливо у спеку. Автомеханіки пояснюють, що в більшості випадків глушити мотор одразу можна, але є ситуації, коли цього робити не варто.

Про це пише Avtopilot.

Cучасні автомобілі оснащені ефективними системами охолодження, які включають радіатор, вентилятор, термостат та інші компоненти. Електроніка контролює роботу вентилятора, і він може працювати навіть після вимкнення двигуна, щоб охолодити мотоh/

Однак у певних умовах варто залишити двигун на холостих обертах перед вимкненням.

Коли варто зачекати перед вимкненням двигуна:

Після тривалого підйому в гору у спеку. Якщо авто зазнало значного навантаження, двигун міг перегрітися. Кілька хвилин на холостих обертах допоможуть циркулювати охолоджувальній рідині, що знизить температуру.

Після швидкісної їзди або інтенсивного руху. Під час руху на високих оборотах двигун працює з великою потужністю, що спричиняє значний нагрів. Коротка пауза перед вимкненням зменшить ризик перегріву.

Існує думка, що висока температура після зупинки може пошкодити головку блоку циліндрів. Однак у сучасних авто є додаткові контури охолодження, які зменшують цей ризик.

Нагадаємо, багато водіїв не знайомі з усіма функціями, які мають автомобільні ключі. Одна з корисних кнопок на ключах дозволяє за кілька секунд знайти автомобіль на переповненій парковці, активуючи звукові або світлові сигнали.

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