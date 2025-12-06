ТСН у соціальних мережах

В ЄС запроваджують аварійні маячки для автомобілів: як це працюватиме

Одна з країн Євросоюзу вирішила замінити звичний для всіх водіїв трикутник аварійної зупинки на ефективніший та безпечніший пристрій. Розповідаємо, кого торкнуться зміни і що потрібно знати українським водіям.

Ірина Ігнатова
Знак аварійної зупинки

В ЄС почали відмовлятись від знаку аварійної зупинки

Іспанія стала піонером у впровадженні нових стандартів дорожньої безпеки. Від 1 січня 2026 року автомобілі, зареєстровані в цій країні, більше не будуть зобов’язані возити з собою класичні трикутні знаки аварійної зупинки. Їхню функцію переберуть на себе компактні проблискові маячки V16.

Про це пише Interia Motoryzacja.

Чому відмовляються від трикутників

Причина змін проста і прагматична — безпека самого водія. Щоб встановити трикутник за правилами, керманич змушений вийти з машини на жваву трасу і пройти кілька десятків метрів, ризикуючи життям. Іспанська влада вирішила усунути цей ризик.

Новий пристрій V16 — це невелика лампа на батарейках, яку можна дістати з бардачка, не виходячи з салону, і просто прикріпити (зазвичай на магніті) на дах авто через опущене скло. Це особливо важливо у випадку ДТП, коли водій не може вийти з машиниВона випромінює яскраве жовте пульсуюче світло, яке видно на відстані до кілометра.

Ба більше, «розумні» версії V16 автоматично передають геолокацію зламаного авто рятувальним службам, що пришвидшує допомогу.

Що робити українцям: власне авто чи оренда

Для українських водіїв є дві новини.

  1. На власному авто: Якщо ви в’їжджаєте до Іспанії на машині з українською реєстрацією, купувати маячок V16 не обов’язково. Ви можете продовжувати користуватися стандартним обов’язковим набором, передбаченим Віденською конвенцією (трикутник, жилет, аптечка).

  2. Орендоване авто: Якщо ви берете машину напрокат в Іспанії, вона вже матиме місцеву реєстрацію. Тому перед виїздом перевірте наявність лампи V16 у бардачку та розпитайте, як нею користуватися. Її відсутність може призвести до штрафу.

Як це працює в Україні

В Україні поки що діють класичні правила. Згідно з ПДР (п. 9.10), знак аварійної зупинки треба виставляти:

  • на відстані не менше 20 м до транспортного засобу в населених пунктах;

  • на відстані не менше 40 м поза населеними пунктами.

У разі вимушеної зупинки в місцях з обмеженою оглядовістю знак встановлюється на такій відстані, щоб своєчасно попередити інших водіїв про перешкоду на дорозі.

Нагадаємо, на дорогах Іспанії з’явилася нова розмітка, яка вже збентежила водіїв і викликала чимало запитань. Червона роздільна смуга на дорозі має вплинути на уважність водіїв і знизити кількість порушень.

