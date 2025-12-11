В ЄС зросли штрафи за відсутність "Зеленої карти": суми шокують водіїв

Зелена картка

Поїздки власним авто до Європи у 2025 році стали значно ризикованішими для українців, які виїжджають без чинної «Зеленої карти». Перевірки страхових полісів посилили, а нові штрафи у країнах ЄС виросли до сум, здатних серйозно вдарити по кишені.

Про це повідомив сайт relocate.

У більшості держав ЄС відсутність міжнародного страхування означає не лише фінансові санкції. Машину можуть одразу евакуювати або тимчасово вилучити, а водію загрожують тисячні штрафи — подекуди навіть кримінальна відповідальність.

Ось що передбачено у різних країнах Європи:

Польща: 300–8000 злотих (близько 2500–65 000 грн), а з 2025 року — до 14 000 злотих. Часто авто затримують або евакуюють.

Німеччина: 250–1000 €, повторне порушення — до 1800 €. Можливе вилучення прав на 6–18 місяців і навіть ув’язнення до року.

Угорщина: 260–520 € — авто можуть конфіскувати до моменту сплати штрафу.

Чехія: До 5000 крон (приблизно 8000 грн) із затриманням транспортного засобу.

Італія: 841–3366 €, можливе вилучення авто до трьох місяців.

Франція: До 3750 €, передбачено арешт авто.

Іспанія: До 3000 €, транспортний засіб конфіскують до оформлення поліса.

Словаччина: До 700 € із затриманням авто.

Якщо аварія стається без страхового полісу, водій компенсує всі збитки самостійно — рахунок за шкоду майну, здоров’ю чи життю людей може сягати сотень тисяч євро.

У 2025 році на кордонах України та ЄС працюють автоматизовані системи перевірки «Зеленої карти». Підроблені або недійсні поліси фіксуються миттєво та прирівнюються до їх повної відсутності. Європейські страхові компанії називають незастраховані авто одним із ключових ризиків на дорогах — тому контроль посилили максимально.

Водіям також варто пам’ятати: в Україні «Зелена карта» активується лише наступного дня після оформлення. Тож купівля поліса «в черзі на кордоні» не спрацює та не врятує від штрафів.

Підхід у Європі простий і жорсткий: авто без чинного полісу зупиняють, евакуюють, а водію не повернуть машину, доки він не оформить страхування. У Німеччині та Італії порушення може мати ще й кримінальні наслідки.

Експерти радять не ризикувати та оформлювати «Зелену карту» заздалегідь, перевіривши термін її дії перед виїздом за кордон.

