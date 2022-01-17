В'єтнамець створив із дерева копію найдорожчого автомобіля у світі: на ньому можна пересуватися (відео)

В'єтнамець створив із дерева копію найдорожчого автомобіля у світі: на ньому можна пересуватися (відео)

Дерев'яна копія має потужний електричний двигун, який витримає навіть дорослу людину.

Тесляр із В’єтнаму Чионг Ван Дао створив дерев’яну міні-копію найдорожчого Rolls-Royce – двомісного кабріолета Boat Tail, який в оригіналі коштує 28 мільйонів доларів (приблизно 784 млн грн).

Щоб створити репліку, йому знадобилося 68 днів. Про це повідомляється на YouTube-каналі ND – Woodworking Art.

Найголовніша особливість копії в тому, що вона рухома і на ній можна їздити. Наприклад, чоловік подарував її своєму синові і той з радістю на ній катається.

Традиційно тесляр використав бруски дерева, які власноруч випиляв за допомогою бензопили, щоб надати їм схожості з панелями Rolls-Royce. Копія отримала якісний кузов, працюючу світлотехніку та двері, які, звичайно, відчиняються проти руху. Ну і куди без фірмової статуетки “Дух екстазу”.

Також, як і у оригіналу, в задній частині авто є відсік для аксесуарів, які використовують під час пікніку. Та звісно, в копії їх немає, як і охолодження для напоїв.

Дерев’яне авто рухається завдяки електромоторові, який живиться від невеличкого акумулятора. Щоб зупинити досить важку машину, інженер використав дискові гальма. Потужність двигуна та запас ходу не розголосили, але судячи з відео, двигун неслабкий. Автомобіль з легкістю несе на собі дитину з батьком.

Нагадаємо, що у США створили унікальний кемпер, який має дев’ять коліс.