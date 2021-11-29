В Європі дозволили використовувати автономний автобус на дорогах загального користування

Безпілотнимо транспорту дозволили виїхати на дороги Франції у вересні 2022 року.

Ще з початку 21 сторіччя фантазійні фільми показували нам, як буде виглядати транспорт майбутнього і поки ми ще далекі до цього, але перші поштовхи вже є. Французький парламент дозволив тестувати безпілотні автобуси на своїх вулицях загального користування.

Постанова відкриває шлях для безпілотних транспортних засобів на дорогах Франції у вересні 2022 року. Про це повідомили у видавництві Newatlas.

Йдеться про автобус EasyMile EZ10. Це невеличкий шатл, який вміщає 15 пасажирів та може рухатись повністю автономно. У салоні він має м’які сидіння, ремні безпеки, а нещодавно компанія додала автоматизований пандус і точки кріплення для інвалідних візків, щоб пасажири з обмеженими фізичними можливостями могли користуватися транспортом без проблем.

Щоб зробити свою машину ще розумнішою, компанія EasyMile оновила всі сенсори та камери автобусу, тепер він ще краще може аналізувати ситуацію навколо себе та швидше реагує на перешкоди. А для того, щоб зменшити енергетичне навантаження, шатл отримав кілька сонячних панелей, які живлять внутрішнє обладнання.

Поки це пілотний проєкт, тому автобус тестується на одній ділянці в медичному кампусі Oncopole в Тулузі. Там він курсує між головним входом та паркувальним майданчиком. Усього довжина маршруту сягає 600 метрів. Це місце обрали не просто так, адже на цьому відрізок має змішаний маршрут руху, по якому проходять велосипеди, пішоходи, автомобілі та навіть інші автобуси.

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Цей автобус отримав автопілот 4-го рівня. Це високий рівень автоматизації, який дозволяє транспортному засобу працювати без людини на борту. Якщо навіть потрібна буде допомога на маршруті, її зможе надати спеціаліст дистанційно.

Подібні випробовування дуже важливий крок у становленні безпілотного транспорту у нашому світі. Тож сподіваємося, що все пройде за планом і можливо колись ми побачимо подібні шатли в нашій країні.

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