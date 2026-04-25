Вантажівкам дозволили обгін на трасах: що змінилося в ПДР та за яких умов

Вантажівка / © Pexels

Реклама

Заборона обгону для важких вантажівок діяла в Словаччині понад 15 років, проте відтепер правила гри на автомагістралях докорінно змінюються. Влада країни вирішила частково легалізувати такі маневри для водіїв.

Про це повідомляє словацький ресурс AutoTrendy.

Вимога, запроваджена ще у 2009 році, чітко визначала: транспортні засоби вагою понад 7,5 тонни не можуть обганяти інший транспорт на автомагістралях. На той час мережа доріг була слабшою, а вантажівки менш потужними. Проте на практиці водії часто порушували правила через жорсткі графіки.

Реклама

Поправка до закону має на меті врегулювати реальну ситуацію на дорогах. Нинішні технологічні можливості важких автопоїздів дозволяють здійснювати обгін безпечніше та швидше, ніж півтора десятиліття тому.

За яких умов дозволено обгін

Незважаючи на лібералізацію, повну «свободу» водії фур не отримають. В оновлених ПДР чітко прописано, що маневр дозволено лише тоді, коли він не створює небезпеки для інших учасників руху та не уповільнює загальний потік.

Основними умовами для обгону є:

суттєва різниця у швидкості між вантажівками (орієнтовно від 10 км/год);

маневр не повинен бути тривалим у часі;

відсутність заборонних дорожніх знаків на конкретній ділянці.

Важливо пам’ятати, що на окремих відрізках трас знаки заборони обгону залишаться чинними, і їх ігнорування призведе до серйозних санкцій.

Реклама

Водночас у Словаччині разом із дозволом на обгін запроваджують пакет суворих заходів контролю:

розширення повноважень муніципалітетів щодо встановлення стаціонарних радарів;

посилення фіксації перевищення швидкості;

розширення принципу «об’єктивної відповідальності» — штраф отримуватиме власник авто, незалежно від того, хто був за кермом.

Експерти радять українським водіям, які прямують до Словаччини або їдуть транзитом, готуватися до нового стилю водіння. Головне правило — тримати безпечну дистанцію та уникати так званого «потрійного маневру», коли вантажівка намагається обігнати іншу фуру, яка вже виконує обгін.

