Вартість компактних автомобілів за 18 років зросла на понад 60% - дослідження

Прогнозується, що середні ціни зростатимуть ще деякий час.

У Європі від 2002 до 2020 рокіу автомобілі популярних В- і С-класів подорожчали більш, ніж в половину.

Про це свідчить звіт німецького сайту Automobilwoche.

Так, середня ціна на нові моделі C-класу в Європі зросла на цілих 63 відсотки від 2002 до 2020 року, автомобілі B-сегмента подорожчали за той же період на 59 відсотків. Це явище може бути пов'язано з великою кількістю технологій і обладнання для забезпечення безпеки в сучасних автомобілях, з електрифікацією, а також з перевагою покупців більш дорогих комплектацій.

Це означає, що такі популярні моделі, як Volkswagen Golf, Ford Focus, Opel Astra, Peugeot 308, Renault Megane або Toyota Corolla, замість 18,4 тисячі євро у 2002 році тепер коштують майже 30 тисяч. Якщо виключити електрифіковані транспортні засоби, ціни на автомобілі з ДВЗ за той же період все ще зросли на 53 відсотки.

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І хоча зростання досить істотне, воно не враховує інфляцію. Використовуючи калькулятор інфляції, виходить, що 18 400 євро у 2002 році дорівнюють приблизно 24 756 Євро у 2020-му. Витрати на розробку сучасних автомобілів вище, ніж вони були два десятиліття тому.

Ще одним важливим фактором є те, що люди більш схильні купувати більш дорогі варіанти кожної моделі в порівнянні з минулими. Взяти, наприклад, європейський бестселер Volkswagen Golf. Його середня ціна зросла на 22 відсотки в період від 2002 до 2010 року і ще на 37 відсотків у період 2010-2020 років.

Враховуючи, що за кілька років автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами відійдуть в минуле, зростання цін на автомобілі триватиме. Згідно з останніми прогнозами, у Європі батарейні електрокари будуть дешевшими, ніж транспортні засоби з ДВЗ, вже у 2027 році, завдяки економії на масштабі та очікуваній нижчій вартості акумуляторів.

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