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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
597
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Ваша машина може їхати без витрат пального: пояснюємо, як це працює

Водії можуть заощадити пальне завдяки системі DFCO, яка працює у більшості бензинових і дизельних авто.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Як зекономити пальне

Як зекономити пальне

Водії бензинових і дизельних авто можуть суттєво зменшити витрати пального, використовуючи функцію, яка вже вбудована у більшість сучасних машин. Йдеться про систему DFCO (Deceleration Fuel Cut-Off) — технологію, яка автоматично вимикає подачу пального під час сповільнення на передачі з відпущеною педаллю газу.

Про це повідомило видання Express.

Як пояснив експерт з пального компанії Your NRG Гордон Волліс, коли водій знімає ногу з педалі акселератора, але залишає автомобіль на передачі, двигун починає обертатися від коліс, а не за рахунок спалювання пального. У цей момент система припиняє подачу пального, і витрата дорівнює нулю.

«Коли ви знімаєте ногу з педалі акселератора, але тримаєте автомобіль на передачі, двигун приводиться в рух колесами, а не паливом. Це означає, що ваш автомобіль може ефективно використовувати нульову кількість пального під час сповільнення. Це розумна інженерна особливість, від якої більшість водіїв отримують вигоду, навіть не усвідомлюючи цього», — зазначив Волліс.

Технологія DFCO працює у більшості авто, випущених за останні 25–30 років. Експерти радять під час уповільнення заздалегідь знижувати швидкість і дозволяти автомобілю природно гальмувати на передачі. Це дозволяє не лише зменшити витрати пального, а й знизити знос гальмівної системи.

За даними британського сервісу RAC Fuel Watch, у липні ціни на пальне зросли: вартість бензину піднялась до 134,64 пенса за літр, дизеля — до аналогічного рівня. На тлі цього економне водіння стає особливо актуальним.

Експерти RAC наголошують: підтримка стабільної крейсерської швидкості, обережне керування акселератором, гальмами й кермом допомагають не лише економити, а й зменшити ризик поломок.

«Це одна з найпростіших звичок, яку можна засвоїти. Зменшуйте швидкість якомога раніше та дозволяйте автомобілю природним чином сповільнюватися, коли увімкнена передача. Ви зберігаєте контроль над автомобілем, зменшуєте знос гальм і не спалюєте паливо. У час, коли ціни на пальне непередбачувані, а кожен фунт має значення, використання існуючих технологій вашого автомобіля для економії коштів просто має сенс. Це краще для вашого бюджету, краще для вашого автомобіля та краще для навколишнього середовища», — додали експерти.

Нагадаємо, експерти зазначили, що якщо двигун глухне у заторах або на світлофорах, причина може бути не в поломці. Водії часто ігнорують критичну деталь.

Водночас водії в Україні почали помічати новий тип дорожніх знаків — круглі таблички із зеленою каймою та чорними цифрами на білому фоні. Ці знаки не є обов’язковими до виконання, але містять важливу інформацію для безпечного руху.

Дата публікації
Кількість переглядів
597
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