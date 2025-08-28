Ваші шини можуть збільшувати витрати палива: що радять експерти

Шини / © pixabay.com

Реклама

Витрати пального у вашому авто залежать не лише від двигуна чи стилю водіння. Важливу роль відіграють і шини. Якщо підібрати їх неправильно, машина може споживати значно більше пального, ніж потрібно, кажуть експерти.

Про це повідомило видання UA.Motors.

Наприклад, зимова гума з м’якою сумішшю та численними ламелями або ж покришки для бездоріжжя створюють додатковий опір. Так само діють широкі чи високопрофільні шини — через них мотор витрачає більше енергії, а отже, і пального. Для розуміння спеціалісти наводять приклад шосейного велосипеда: вузькі та гладкі покришки легко котяться і потребують мінімальних зусиль.

Реклама

Не менш важливий і розмір коліс. Великі диски збільшують вагу автомобіля, тому витрати зростають. Щоб цього уникнути, виробники розробляють легші конструкції та випускають спеціальні «економні» шини зі зниженим опором коченню. Вони дозволяють витрачати менше пального без втрати безпеки.

Та справа не лише у виборі гуми. Експерти нагадують: якщо підвіска, гальмівна система чи кути встановлення коліс налаштовані неправильно, витрати пального теж збільшуються. Тому регулярна перевірка технічного стану авто допоможе заощадити.

Ще один нюанс — тиск у шинах. Він має бути оптимальним саме для вашого авто, враховуючи завантаження і тип поїздки. Дані для передніх і задніх коліс зазвичай вказані на спеціальній наклейці в салоні або на кузові. Якщо дотримуватися цих рекомендацій, можна зберегти і пальне, і ресурс шин.

Нагадаємо, в Україні штрафуватимуть за непридатне запасне колесо. Які вимоги до запаски та скільки доведеться заплатити водіям — розповіли експерти.