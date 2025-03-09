Важлива інформація для водіїв: штрафи за порушення ПДР можна оплачувати зі знижкою

Це можливо тільки в разі, якщо штраф був зафіксований камерами автоматичної фіксації.

В Україні існує можливість значної економії на штрафах за порушення ПДР, про яку не всі водії знають. Згідно з правилами, якщо штраф був виписаний за порушення правил дорожнього руху, водії можуть оплатити його зі знижкою до 50%.

Про це пише Автотема.

Експерти кажуть, що українці мають можливість отримати знижку до 50% на штрафи за порушення ПДР, якщо сплатять їх упродовж 10 днів з моменту отримання постанови або відмови від неї. Це стосується штрафів, що були зафіксовані камерами автоматичної фіксації за перевищення швидкості, порушення правил паркування або стоянки, а також за передачу прав патрульним.

Однак важливо пам'ятати, що водії, яких зупинили патрульні, не можуть скористатися цією пільгою. В цьому випадку в постанові не буде вказано можливість знижки на штраф. Щоб скористатися знижкою, штраф має бути сплачений у зазначений період, інакше можливість зекономити на штрафі буде втрачена.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні планують запровадити нові штрафи для водіїв, які використовують транспортні засоби, що створюють надмірний шум.

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