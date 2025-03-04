Важливий лайфхак для водіїв: чому навесні завжди варто мати чайні пакетики в авто

Поширена проблема запотіванням скла у холодні ранки залишається актуальною до кінця березня. Чайні пакетики можуть стати помічником у боротьбі з вологістю, адже вони поглинають вологу і запобігають запотіванню вікон і лобового скла, що дозволяє швидше розпочати поїздку.

Про це пише Express.

Експерт з автомобільної техніки Бен Пітчер поділився ефективним і простим методом боротьби з конденсатом в автомобілі — використанням чайних пакетиків. Він пояснив, що пакетики чаю, особливо чорного та зеленого, є природними абсорбентами вологи, і якщо покласти їх у машину, вони допомагають зменшити утворення конденсату, особливо в холодну пору року. Хоча цей метод не такий потужний, як спеціалізовані осушувачі, чайні пакетики є дешевим і екологічним варіантом для боротьби з вологістю.

Також Бен зазначив, що пакетики з силікагелем можуть бути альтернативою чайним пакетикам, оскільки вони теж добре поглинають вологу, допомагаючи контролювати конденсацію в автомобілі. Експерт підкреслив, що хоч ці методи і не очистять миттєво запітнілі вікна, вони допоможуть зменшити вологість і зберегти вікна чистими на довший час.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому майбутні водії масово провалюють іспити на права.

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