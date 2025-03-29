Важливі поради для водіїв: як уникнути пошкодження рульової системи

Поради водіям щодо керування авто

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Викручування керма до упора здається зручним у тісних місцях, як-от паркінги чи двори. Однак це створює надмірне навантаження на рульовий механізм, що з часом може призвести до його зносу.

Про це пише видання Автопілот.

Якщо тримати кермо в крайньому положенні, рульова система отримує підвищене навантаження. У машинах із гідропідсилювачем це призводить до різкого зростання тиску в системі, що може перегріти рідину та пришвидшити знос насоса. У випадку електропідсилювача мотор працює на максимальних обертах, що викликає перегрів, можливі збої та навіть поломку блоку управління.

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Особливо небезпечно викручувати кермо до упору на холодному двигуні. У цей момент рідина ще не встигла прогрітися і залишається занадто густою, через що деталі працюють майже без змащення. Це збільшує тертя, пришвидшує зношення компонентів рульової системи та може призвести до протікань і пошкодження сальників.

Викручування керма до упору створює навантаження не тільки на підсилювач, а й на шарніри рівних кутових швидкостей. У такому положенні ці деталі працюють на межі своїх можливостей, що поступово пошкоджує гумові пильовики. Коли вони тріскаються і втрачають герметичність, всередину потрапляють пил, волога та бруд, що пришвидшує зношення шарніра. Спочатку з’являється характерний хрускіт, а згодом виникає потреба в дорогому ремонті або заміні деталей.

Окрім цього, від таких дій страждають і шини. У крайньому положенні коліс бокова частина протектора сильно треться об асфальт, що спричиняє локальний перегрів і нерівномірне зношення. Це погіршує зчеплення з дорогою та підвищує ризик аварійних ситуацій. Чорні сліди на асфальті після паркування – це сигнал про перевантаження шин. На високій швидкості така пошкоджена покришка може не витримати навантаження і вибухнути.

Досвідчені водії радять не утримувати кермо у крайньому положенні. Якщо потрібно трохи більше вивернути колеса, краще робити це в русі, навіть повільному — так зменшується навантаження на механізми. Оптимально після повороту трохи повернути кермо назад, залишаючи невеликий запас, щоб знизити тиск на систему і уникнути передчасного зносу деталей.

Звичка викручувати кермо до упору — це не ознака досвіду, а пряма дорога до дорогого ремонту. Автомобіль не виходить з ладу миттєво, але кожне таке навантаження поступово зношує його деталі. З часом це може призвести до серйозних несправностей і додаткових витрат. Щоб авто служило довго і без проблем, важливо поводитися з ним дбайливо, а не випробовувати його на міцність.