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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Важливі поради для водіїв: як уникнути пошкодження рульової системи

Викручування керма до упору підвищує навантаження на механізми.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Поради водіям щодо керування авто

Поради водіям щодо керування авто

Викручування керма до упора здається зручним у тісних місцях, як-от паркінги чи двори. Однак це створює надмірне навантаження на рульовий механізм, що з часом може призвести до його зносу.

Про це пише видання Автопілот.

Якщо тримати кермо в крайньому положенні, рульова система отримує підвищене навантаження. У машинах із гідропідсилювачем це призводить до різкого зростання тиску в системі, що може перегріти рідину та пришвидшити знос насоса. У випадку електропідсилювача мотор працює на максимальних обертах, що викликає перегрів, можливі збої та навіть поломку блоку управління.

Особливо небезпечно викручувати кермо до упору на холодному двигуні. У цей момент рідина ще не встигла прогрітися і залишається занадто густою, через що деталі працюють майже без змащення. Це збільшує тертя, пришвидшує зношення компонентів рульової системи та може призвести до протікань і пошкодження сальників.

Викручування керма до упору створює навантаження не тільки на підсилювач, а й на шарніри рівних кутових швидкостей. У такому положенні ці деталі працюють на межі своїх можливостей, що поступово пошкоджує гумові пильовики. Коли вони тріскаються і втрачають герметичність, всередину потрапляють пил, волога та бруд, що пришвидшує зношення шарніра. Спочатку з’являється характерний хрускіт, а згодом виникає потреба в дорогому ремонті або заміні деталей.

Окрім цього, від таких дій страждають і шини. У крайньому положенні коліс бокова частина протектора сильно треться об асфальт, що спричиняє локальний перегрів і нерівномірне зношення. Це погіршує зчеплення з дорогою та підвищує ризик аварійних ситуацій. Чорні сліди на асфальті після паркування – це сигнал про перевантаження шин. На високій швидкості така пошкоджена покришка може не витримати навантаження і вибухнути.

Досвідчені водії радять не утримувати кермо у крайньому положенні. Якщо потрібно трохи більше вивернути колеса, краще робити це в русі, навіть повільному — так зменшується навантаження на механізми. Оптимально після повороту трохи повернути кермо назад, залишаючи невеликий запас, щоб знизити тиск на систему і уникнути передчасного зносу деталей.

Звичка викручувати кермо до упору — це не ознака досвіду, а пряма дорога до дорогого ремонту. Автомобіль не виходить з ладу миттєво, але кожне таке навантаження поступово зношує його деталі. З часом це може призвести до серйозних несправностей і додаткових витрат. Щоб авто служило довго і без проблем, важливо поводитися з ним дбайливо, а не випробовувати його на міцність.

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