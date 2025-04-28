Вберегти авто від крадіжки можна за допомогою простого і доступного лайфгаку

Ключі від авто / © Pixabay

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Системи безключового доступу зробили керування автомобілем зручнішим, але й підвищили ризик викрадення. Зловмисники можуть перехоплювати сигнал від брелока та легко отримувати доступ до авто.

Експерти радять захищати брелок, обгортаючи його фольгою, пише SUV News.

Схема викрадення авто із системою безключового доступу проста: один злодій ловить сигнал брелока біля власника за допомогою ретранслятора, інший чекає біля машини. Як тільки сигнал перехоплено, його передають на автомобіль, який миттєво розблоковується та заводиться.

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Експерти радять обгорнути брелок у фольгу — це блокує радіосигнал і захищає авто від викрадення. Також можна скористатися спеціальними екранувальними чохлами для ключів.

Проста фольга може стати надійним бар’єром для викрадачів, наголошують експерти. Найкраще використовувати цей спосіб у місцях, де навколо багато людей — саме там злодії найчастіше й полюють на автівки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як власноруч замінити колесо в автомобілі та не вскочити в халепу.