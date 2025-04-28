ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
1 хв

Вберегти авто від крадіжки можна за допомогою простого і доступного лайфгаку

Експерти радять використовувати фольгу, щоб заблокувати сигнал і захистити свою машину.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Ключі від авто

Ключі від авто / © Pixabay

Системи безключового доступу зробили керування автомобілем зручнішим, але й підвищили ризик викрадення. Зловмисники можуть перехоплювати сигнал від брелока та легко отримувати доступ до авто.

Експерти радять захищати брелок, обгортаючи його фольгою, пише SUV News.

Схема викрадення авто із системою безключового доступу проста: один злодій ловить сигнал брелока біля власника за допомогою ретранслятора, інший чекає біля машини. Як тільки сигнал перехоплено, його передають на автомобіль, який миттєво розблоковується та заводиться.

Експерти радять обгорнути брелок у фольгу — це блокує радіосигнал і захищає авто від викрадення. Також можна скористатися спеціальними екранувальними чохлами для ключів.

Проста фольга може стати надійним бар’єром для викрадачів, наголошують експерти. Найкраще використовувати цей спосіб у місцях, де навколо багато людей — саме там злодії найчастіше й полюють на автівки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як власноруч замінити колесо в автомобілі та не вскочити в халепу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie