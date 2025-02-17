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Вчені розповіли, чому робота водієм може бути смертельно небезпечною для організму

Вчені розповіли, чому робота водієм може бути смертельно небезпечною для організму

Тривала робота за кермом впливає на здоров’я / Фото: pixabay.com

Тривале сидіння за кермом призводить до проблем із кровообігом та серйозних захворювань.

Гарвардські вчені, проаналізувавши медичні дані таксистів за 13 років, з’ясували, що практично кожен професійний водій страждає від болю в спині та шиї, що робить цю професію ризикованою.

Про це пише видання NewsYou.

Науковці стверджують, що постійна вібрація автомобіля негативно впливає на опорно-руховий апарат, викликаючи серйозні порушення, такі як суглобові деформації, грижі та радикуліт.

Крім болю в спині, водії страждають від варикозу та інших судинних патологій через довгі години сидячої роботи, а також мають захворювання шлунка через неправильне харчування.

Тривале сидіння за кермом призводить до порушення кровообігу в малому тазу, що викликає серйозні захворювання, такі як простатит, сечокам’яна хвороба і еректильна дисфункція. Підігрів сидінь також може бути фактором ризику для запальних процесів.

Водії мають більший ризик розвитку раку через вплив токсичних випарів від палива та канцерогенного азбесту, що використовується в гальмівних колодках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні керування транспортом у стані сп’яніння карається позбавленням прав, але це не стосується водіїв електроскутерів і електросамокатів. Поліція часто штрафує таких водіїв, але суди часто скасовують ці штрафи.

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