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Вчені розробили революційну технологію, яка здатна заряджати акумулятор за 90 секунд

Вчені розробили революційну технологію, яка здатна заряджати акумулятор за 90 секунд

Вчені розробили революційну технологію, яка здатна заряджати акумулятор за 90 секунд

Він стабільно функціонує за будь-якої погоди.

Компанії Mahle Powertrain і Allotrope Energy розробили революційну технологію зарядки батареї.

Про це повідомляє Automotive World.

Зазначається, що цей акмулятор здатен заряджатися до 100% швидше, ніж традиційні літій-іонні акумулятори - всього за 90 секунд. До того ж вони не вимагають великої кількості рідкоземельних елементів (металів).

Так, хімічний склад такої батареї поєднує в собі переваги суперконденсаторів з літій-іонними акумуляторами. Блок оснащується анодом більшого обсягу і катодом, відокремленим органічним електролітом. Таке поєднання дає низку переваг, серед яких відсутність термічної деградації і стабільність за високих температур. В результаті батарею можна заряджати під час високої напруги, і це не призведе до спалаху.

Співробітники Mahle вивчили можливість застосування батареї в мопедах, експлуатованих мережами доставки їжі. Однієї такої моделі з літій-іонним акумулятором ємністю 500 Втч потрібно 30 хвилин для повної зарядки, але якщо його замінить на літій-вугільну батарею, то цей показник знизиться до 90 секунд.

Mahle розробила ще й систему зарядки, яка збільшує однофазное з'єднання потужністю до 7 кВтг до необхідної швидкості зарядки як економ-рішення.

Раніше німецький стартап представив електромобіль, у якому можна замінювати батареї.

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