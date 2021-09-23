Вчені розробили революційну технологію, яка здатна заряджати акумулятор за 90 секунд

Він стабільно функціонує за будь-якої погоди.
Компанії Mahle Powertrain і Allotrope Energy розробили революційну технологію зарядки батареї.
Про це повідомляє Automotive World.
Зазначається, що цей акмулятор здатен заряджатися до 100% швидше, ніж традиційні літій-іонні акумулятори - всього за 90 секунд. До того ж вони не вимагають великої кількості рідкоземельних елементів (металів).
Так, хімічний склад такої батареї поєднує в собі переваги суперконденсаторів з літій-іонними акумуляторами. Блок оснащується анодом більшого обсягу і катодом, відокремленим органічним електролітом. Таке поєднання дає низку переваг, серед яких відсутність термічної деградації і стабільність за високих температур. В результаті батарею можна заряджати під час високої напруги, і це не призведе до спалаху.
Співробітники Mahle вивчили можливість застосування батареї в мопедах, експлуатованих мережами доставки їжі. Однієї такої моделі з літій-іонним акумулятором ємністю 500 Втч потрібно 30 хвилин для повної зарядки, але якщо його замінить на літій-вугільну батарею, то цей показник знизиться до 90 секунд.
Mahle розробила ще й систему зарядки, яка збільшує однофазное з'єднання потужністю до 7 кВтг до необхідної швидкості зарядки як економ-рішення.
Раніше німецький стартап представив електромобіль, у якому можна замінювати батареї.