Вертолітний майданчик та басейн: італійці показали концепт незвичайної летючої яхти, яка нагадує катамаран

Цей концепт показує напрям розвитку авіації майбутнього.

Італійська дизайнерська студія Lazzarini презентувала концепцію летючої суперяхти. Концепт отримав назву Air Yacht.

Яхта схожа на дирижабль і за задумом повинна підійматись у небо завдяки гелію. Про це повідомляється на офіційному сайті студії.

Судно створено з вуглецю, для того, щоб набагато зменшити вагу, адже Air Yacht складається з двох 150 метрових дирижаблів та чималої кабіни. Всередині шарів знаходяться спеціальні відсіки, в яких зберігається гелій.

Під час польоту, стиснутий гелій звільняється і може забезпечити достатню тягу, для того щоб подорож тривала 48 годин при швидкості у 60 вузлів. Та коли корабель працює в режимі круїзу, його швидкість сягає 5 вузлів.

Також, однією з головних ідей концепту – це зробити перельоти більш екологічними. Адже більшість літаків літають на керосині, який не дуже привітний до нашої екології. Заправляючи Air Yacht гелієм, ви не забруднюєте екологію.

https://www.lazzarinidesignstudio.com/

На борту яхти є все що потрібно для розкішного життя. У центральному корпусі знаходиться велика обідня зона та житловий простір. Вище ви знайдете вертолітний майданчик із супроводжуючим вертольотом. Вся яхта обладнана великими ілюмінаторами, через які можна спостерігати за гарними околицями.

На борту одночасно може знаходитись 22 пасажири, їх розміщення передбачено в 11 каютах. Кожна з них має оглядовий майданчик з видом на 360 градусів. Та треба зазначити, що ця яхта не підходити для туристичних цілей, вона розрахована на особисте використання людиною, яка планує придбати для себе унікальну суперяхту.

Нагадаємо, що нещодавно Maybach представив свій перший електрокар: це позашляховик, натхненний яхтами.