Від 1 липня на водіїв чекає обов’язковий техогляд: що змінеться

Техогляд авто

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В Україні від 1 липня набуде чинності обов’язкова відеофіксація процесу перевірки технічного стану транспортних засобів. Відповідно до наказу МВС від 23.05.2025 № 348 замість первісного плану — введення через 6 місяців після скасування воєнного стану, тепер визначено чітку дату.

Про це пише Автотема.

Передбачалося, що ця норма почне діяти лише через шість місяців після завершення або скасування воєнного стану, проте Міністерство внутрішніх справ вирішило прискорити цей процес.

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З 19 травня вже набула чинності постанова Кабінету Міністрів № 286, якою оновлено правила проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Цей документ, серед іншого, передбачає, що виконавець проводить фото- та відеофіксацію процесу перевірки конструкції та технічного стану транспортного засобу, про що попереджає замовника.

Ключові деталі нового порядку відеофіксації

Прийнятий Порядок визначає механізм проведення відеофіксації процесу перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу. Головна мета цих нововведень — підвищити прозорість та об’єктивність технічного контролю.

Основні вимоги до відеофіксації

Безперервність процесу: Відеофіксація здійснюється протягом усього процесу перевірки.

Стаціонарне розміщення обладнання: Засоби відеофіксації повинні бути стаціонарно розміщені в пунктах технічного контролю.

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Перевірка готовності перед застосуванням: Перед застосуванням персонал повинен перевірити готовність до застосування. У разі неможливості здійснення відеофіксації перевірка не проводиться.

Використання декількох камер: Відеофіксація здійснюється не менше ніж двома засобами. Дві камери розміщуються по діагоналі стосовно транспортного засобу з фіксацією передньої лівої та задньої правої (передньої правої та задньої лівої) сторін транспортного засобу.

Особлива увага приділяється технічним вимогам до відеозапису, що забезпечить високу якість та достовірність отриманих даних.

Вимоги до відеозапису

Зміст запису: Відеозапис повинен містити процес перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу.

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Ідентифікація автомобіля: Запис повинен забезпечувати можливість чітко визначити марку, модель, колір та номерний знак транспортного засобу.

Технічні характеристики: Відеозапис повинен відповідати наступним технічним характеристикам:

роздільна здатність зображення не менше 720p (1280 пікселів на 720 рядків);

стиснення відеофайлів у форматі не менше Н.264;

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швидкість запису не менше 5 кадрів за секунду.

Відповідність законодавству: Збережена відеозапис відповідає вимогам законодавства, зокрема, у сфері технічного захисту інформації.

Зберігання та захист відеозаписів

Дата фіксації: Обов’язково вказується дата відеофіксації, яка повинна відповідати даті видачі протоколу перевірки.

Термін зберігання: Відеозаписи зберігаються виконавцем протягом терміну дії протоколу.

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Захист інформації: Виконавець забезпечує захист відеозапису від несанкціонованого доступу, порушення конфіденційності, несанкціонованої модифікації, знищення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто зобов’язаний в Україні пройти техогляд у 2025 році.