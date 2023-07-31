Від 1 серпня в Україні дозволять авто з правим кермом, проте не всім: деталі

В Україні дозволили авто з правим кермом для військових.

Від завтра, 1 серпня, військові зможуть використовувати авто з правим розташуванням керма.

Про це йдеться у законі №3164-IX про внесення змін до закону "Про дорожній рух", який Верховна Рада ухвалила 28 червня.

У пояснювальній записці до закону вказано, що головною метою документа є підвищення спроможності Сил оборони України, забезпечення військових підрозділів необхідною кількістю автомобільної техніки, в тому числі за рахунок автомобілів з правим розташуванням керма.

Нардепи зауважили, що велику кількість автомобілів з необхідними технічними характеристиками для військових (пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі) можна придбати у Британії. Але з огляду на правосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма.

"Станом на теперішній момент, автомобілі з правим розташуванням керма, які доставляються в Україну як благодійна допомога, міжнародна технічна допомога, або за міждержавними угодами на інших умовах, не можуть перетнути український державний кордон", – додали автори закону.

Дозвіл на використання таких автівок діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом трьох місяців від дня його припинення чи скасування.

Транспортні засоби з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:

ЗСУ та інші утворені відповідно до законів України військові формування,

СБУ,

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,

Держприкордонслужба,

Управління державної охорони,

Державна спеціальна служба транспорту,

МВС, Нацгвардія і Нацполіція,

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.

Такі автомобілі можуть надходити як гуманітарна, благодійна, міжнародна технічна допомога та за міждержавними угодами на інших умовах.

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