Від 1 серпня в Україні дозволять авто з правим кермом, проте не всім: деталі

В Україні дозволили авто з правим кермом для військових.
Від завтра, 1 серпня, військові зможуть використовувати авто з правим розташуванням керма.
Про це йдеться у законі №3164-IX про внесення змін до закону "Про дорожній рух", який Верховна Рада ухвалила 28 червня.
У пояснювальній записці до закону вказано, що головною метою документа є підвищення спроможності Сил оборони України, забезпечення військових підрозділів необхідною кількістю автомобільної техніки, в тому числі за рахунок автомобілів з правим розташуванням керма.
Нардепи зауважили, що велику кількість автомобілів з необхідними технічними характеристиками для військових (пікапи, позашляховики, мікроавтобуси, та різноманітні спецавтомобілі) можна придбати у Британії. Але з огляду на правосторонній рух у цій країні, вони мають праве розташування керма.
"Станом на теперішній момент, автомобілі з правим розташуванням керма, які доставляються в Україну як благодійна допомога, міжнародна технічна допомога, або за міждержавними угодами на інших умовах, не можуть перетнути український державний кордон", – додали автори закону.
Дозвіл на використання таких автівок діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом трьох місяців від дня його припинення чи скасування.
Транспортні засоби з правим розташуванням керма, зможуть використовувати:
- ЗСУ та інші утворені відповідно до законів України військові формування,
- СБУ,
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
- Держприкордонслужба,
- Управління державної охорони,
- Державна спеціальна служба транспорту,
- МВС, Нацгвардія і Нацполіція,
- Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.
Такі автомобілі можуть надходити як гуманітарна, благодійна, міжнародна технічна допомога та за міждержавними угодами на інших умовах.
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