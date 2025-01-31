Відмова гальм на дорозі: як безпечно зупинити авто

Такі дії можуть допомогти уникнути аварії та врятувати життя.

На дорозі у водіїв завжди є ризик виникнення несподіваних ситуацій, і одна з найнеприємніших — це відмова гальм. Найчастіше це трапляється через витік гальмівної рідини внаслідок пошкодження шлангів.

Про це розповів представник поліції пише UAMOTORS.

Перше, що потрібно зробити — увімкнути аварійну сигналізацію, щоб попередити інших учасників руху.

Не варто вимикати двигун, адже тоді ви втратите допоміжний підсилювач гальм, що може ускладнити керування автомобілем.

Спочатку спробуйте кілька разів натиснути на педаль гальма — це може збільшити тиск у системі та частково уповільнити рух.

Якщо автомобіль обладнаний механічною коробкою передач, плавно перемикайте передачі на нижчі. Це допоможе додатково уповільнити автомобіль.

Також радять маневрувати з боку на бік — це створює опір і сприяє уповільненню.

У крайніх випадках можна обережно скористатися ручним гальмом, але його потрібно затягувати поступово, щоб уникнути блокування коліс.

Якщо ситуація стає критичною, дозволяється застосовувати так зване контактне гальмування — обережно притискатися до відбійника або іншого безпечного бар’єра.

Нагадаємо, аксесуари для автомобіля можуть становити небезпеку, оскільки відволікають водія від дороги. Виробники зазвичай не рекомендують встановлювати додаткові пристрої самостійно, оскільки вони можуть не відповідати стандартам безпеки.

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