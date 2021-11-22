Відмовлялися їхати: в усьому світі трапився масовий збій із сотнями електромобілів Tesla

Він тривав п'ять годин.

У всьому світі в суботу, 20 листопада , трапився збій із електрокарами Tesla.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що близько 500 власників електромобілів протягом п'яти годин не змогли їх відкрити та активувати через проблеми в мобільному застосунку. Невдоволені водії почали масово скаржитися на проблему в соціальних мережах.

"Я застряг за годину їзди від дому, тому що зазвичай використовую свій телефон, щоб активувати свою машину", - написав у Twitter один із власників Tesla.

Справа в тому, що двері можна відкрити двома способами - або скориставшись традиційним брелоком, або зі смартфона, і в більшості випадків водії вибирають другий варіант, оскільки телефон завжди знаходиться під рукою. Саме вони і опинилися у скрутному становищі, коли програма перестала працювати.

Пізніше генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив, що збій було усунено. За його словами, в компанії зроблять усе можливе, щоб "такі проблеми не виникали в майбутньому".

Should be coming back online now. Looks like we may have accidentally increased verbosity of network traffic.



Apologies, we will take measures to ensure this doesn’t happen again. — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2021

Редактор британського журналу Car Expert Стюарт Мейсон у розмові з BBC зазначив, що відкрити та завести Tesla за допомогою звичайного, низькотехнологічного ключа теж можна.

"Технологія робить речі зручніше, але покладається на те, що сервери постійно працюватимуть. Це те ж саме, як вийти з дому без кредитних карток, розраховуючи розплачуватися скрізь за допомогою смартфона. Якщо завжди покладатися на один механізм, то можна потрапити в халепу", - каже він.

"Tesla в цьому сенсі - жертва власного успіху", каже професор Бірмінгемської бізнес-школи Девід Бейлі, який сам їздить на машині цієї марки і зазнав у п'ятницю пов'язаних із цим труднощів.

"Вони хочуть, щоб у розпорядженні користувачів були новітні технології, а іноді вони дають збій. Звичайно, можна відкрити і ключем, але якщо ви власник одного з найбільш просунутих автомобілів на ринку, ви інстинктивно користуватиметеся в основному додатком", - каже Бейлі, додаючи, що сам віддає перевагу "балансу" між старими і новими технологіями в побуті.

Раніше розповідалося про те, що електромобілі Tesla після оновлення програмного забезпечення стали небезпечнішими.