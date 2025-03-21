Відомий автомеханік розповів, як подовжити життя двигуна вдвічі

Популярна функція старт/стоп може завдати більше шкоди, ніж користі. Скотті Кілмер пояснив, чому її варто вимикати.

Американський блогер і досвідчений автомеханік Скотті Кілмер поділився порадою, яка допоможе подовжити ресурс автомобільного двигуна.

Про це він розповів на своєму Youtube.

За його словами, популярна функція старт/стоп, що вимикає мотор під час зупинки для економії пального, може призводити до його передчасного зносу.

Фахівець наголошує, що основне навантаження на двигун припадає саме на момент запуску. Часті вмикання й вимикання мотора прискорюють його зношування. Щоб уникнути цього, Кілмер рекомендує вимкнути систему старт/стоп, натиснувши кнопку з позначкою "А" і стрілкою. Це, за його словами, допоможе суттєво продовжити термін служби двигуна.

Раніше ми писали, чому навесні потрібна "прожарка" двигуна і як її правильно робити.

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