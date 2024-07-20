Відомий блогер оцінив якість пального NANO від SOCAR

Зірка «Ліги сміху» Володимир Черняк завітав на SOCAR, щоб перевірити, чи дійсно при використанні інноваційного пального NANO зменшується його розхід та покращуються динамічні показники авто.

Жартівливе відео піднімає настрій, а особисті враження Володимира від заправки на АЗК SOCAR допомагають споживачам зробити вибір у пошуках якісного пального.

На своїй сторінці комік розповів про досвід заправки на SOCAR:

«1. Пальне NANO очищує систему вприску пального, що допомагає двигуну працювати довше та якісніше.

2. Особлива суміш, що покриває паливну систему двигуна захисною плівкою додатково захищає його від зношення.

3. Під час прискорення на трасі я дійсно відчув покращення динамічних показників авто.

4. І реально, за рахунок унікальності пального - «розхід» менший! Я задоволений, як моє авто себе поводить після заправки на SOCAR, я рекомендую NANO".