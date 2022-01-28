Відомий французький автовиробник припиняє випуск популярного хетчбека

Автомобіль сходив з конвеєра 17 років.

Французька марка Citroen ухвалила рішення зняти з виробництва компактний та водночас популярний автомобіль - C1 .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Цей хетчбек випускався протягом останніх 17 років, за цей період зібрано 1,2 млн екземплярів.

Citroen C1 користувався популярністю на європейському ринку: навіть у розпал пандемії 2020 року європейці придбали 40 578 екземплярів, що на 18,7 відсотків менше, ніж у "доковідному" 2019-му. Однак життєвий C1 добіг кінця і для нього вже є заміна: наступником моделі, хоч і не прямим, стане електричний сітікар Citroen Ami.

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Успіх цієї моделі обумовлений компактними розмірами, стильним дизайном, практичністю та динамікою водіння у місті. Щодо причин припинення випуску Citroen C1, то в компанії називають зміну пріоритетів концерну.

Ami являє собою квадрицикл вартістю шість тисяч євро, для управління яким не потрібне посвідчення водія. У довжину він досягає 2,41 метра, а в рух його наводить 8,2-сильний електромотор, який живить батарея ємністю 5,5 кіловат-години. Заявлений запас ходу становить 75 кілометрів, а максимальна швидкість – лише 45 кілометрів на годину. На поповнення запасу енергії потрібно близько 3,5 години.

У самому Citroen позиціонує Ami як "практичне рішення для коротких поїздок у межах міста" та "альтернативу скутерам, велосипедам, мопедам та громадському транспорту за розумною ціною".

Альтернативою C1 також можна вважати більший хетчбек C3, який представлений на європейському ринку з 83-сильною атмосферною "трійкою" PureTech об'ємом 1,2 літра, турбомотором того ж об'єму на 110 сил і 1,5-літровим чотирициліндровим турбодизелем BlueHDi. У свій останній 2021 рік Citroen C1 розійшовся в Європі в кількості більше 33 тисяч екземплярів, а найкращим місяцем для моделі став березень, коли вдалося реалізувати 4 495 таких машин.