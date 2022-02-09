Виготовлений в Україні електричний літак Aeroprakt 20e здійснив перший політ

Електричний літак має легкий фюзеляж та потужний двигун.

Aeroprakt 20e – створив виробник надлегких літаків Aeroprakt. Компанія функціонує з 1991 року на базі раніше створеного аматорського авіаклубу при АНТК ім. Антонова. Її засновали конструктори Юрій Яковлєв та Олег Литовченко.

Саме ця модель – це перший легкий та електричний літак компанії. Його побудували на базі моделі А-20 – двомісний "Ультралайт" з штовхаючим гвинтом, який існує в сільськогосподарській (А-20СХ) та спортивній модифікаціях (А-20SC). Коротеньке відео з’явилось на Instagram-сторінці авіа школи Plane Ukraine.

У повітря літак підняв засновник та головний конструктор компанії Юрій Яковлєв. Відомо, що його укомплектували повністю електричною силовою установкою, а заряду акумуляторного блоку вистачає на 40 хвилин польоту. Поки технічні характеристики апарата не розголошуються, але літак ще на стадії тестування, тому цілком ймовірно, що його будуть доопрацьовати і технічні характеристики будуть змінюватись.

Нагадаємо, що нещодавно електрокар від Skoda влаштував дуель з електричним літаком.