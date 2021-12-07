Винахідник встановив на електромобіль Tesla три реактивні двигуни: Мережа шокована (відео)

Над цим він працював 42 дні.

Мережу сколихнуло відео з електрокаром Tesla Model S, на який встановили одразу три мініатюрні реактивні двигуни.

Відповідний тюнинг зробив інженер Метт Мікка, про що він і розпові на своєму YouTube-каналі.

Зазначається, що над цим творінням блогер працював 42 дні. Всі компоненти для трьох компактних двигунів блогер виготовив вручну за допомогою відеоінструкцій, взятих у Мережі. Реактивні агрегати Метт закріпив на спеціальній металевій рамі, яку встановив на кормі Tesla. За словами конструктора, три реактивні двигуни можуть працювати як самостійно, так і разом зі штатною силовою установкою електромобіля.

Під час випробувань Мікка зазначив, що дві реактивні установки здатні забезпечити рівномірний рух Model S прямою на швидкості близько ста кілометрів на годину. В результаті випробувань саморобні агрегати разом зі штатною силовою установкою зуміли покращити динамічні характеристики електрокара приблизно на секунду.

Блогер заявив, що не має наміру зупинятися на досягнутому і найближчим часом представить ще один екстремальний проєкт, збудований на базі Tesla Model S.

Читайте також:

Chevrolet представила найпотужніший двигун в історії: що про нього відомо

Мережу сколихнуло відео, як тайванець розігнався до 133 км/год на велосипеді з турбодвигуном