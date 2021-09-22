Виробник спеціального кемпера для Tesla Cybertruck здивував його реальним виглядом: відео

Прототип CyberLandr має вм’ятини та потертості.

Технологічна компанія Stream It показала перший прототип кемпера CyberLandr, який створений спеціально для Tesla Cybertruck.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Stream It спеціалізується на штучному інтелекті та програмному забезпеченні, але тепер вони вирішили створювати спливаючі кемпери для Cybertruck.

Минулого місяця компанія стверджувала, що отримала 80 мільйонів доларів від попередніх замовлень на CyberLandr, вартість яких починається з 50 000 доларів.

Виробник порівнює своє творіння з винаходом автомобіля, Міккі Мауса, телефону, персонального комп'ютера, Amazon і кардіостимулятора. Він зазначає, що їхній кемпер також створюється в гаражі, як і свого часу ці винаходи, що змінюють життя.

У відео, опублікованим Stream It, показується попередній перегляд прототипу CyberLandr. Здається, що він зроблений з простого білого металевого листа, та має багато вм’ятин та потертостей.

Він також отримав сильно тоновані вікна, тому неможливо побачити його інтер'єр, що, ймовірно, було зроблено навмисно. Наразі головна особливість кемпера, про яку відомо, це те, що він може розкладатися та складатися.

Виробник стверджує, що CyberLandr матиме 32-дюймовий телевізор та житловий простір, який можна перетворити з кухні в офіс і навіть спальню. Він також отримає підлогу з підігрівом, невелику ванну кімнату з душем, раковиною та туалетом, а також розумне скло, яке може затемнюватися.

Раніше повідомлялося, що CyberLandr буде підключатися до Cybertruck і розподіляти енергію, отриману від сонячних панелей на 500 Вт, встановлених на його розкладному даху.

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