Виробники автомобілів втрачають мільярди доларів через електрокари: причина

Займання електрокарів та інші проблеми коштують компаніям дуже дорого.

Світові автомобільні виробники витрачають мільярди доларів через недоліки електромобілів.

Про це повідомляє CNBC.

Компанії платять величезні гроші не тільки на розробку електричних автомобілів, але й на їх відкликання. З такими проблемами стикалися General Motors, Porsche, Ford, Hyundai, BMW та інші.

Власники машин повідомляють про їх займання, перебої в подачі електроенергії та труднощі із зарядкою. Наприклад, Chevrolet Bolt був відкликаний через дві "рідкісні виробничі несправності" в елементах літій-іонної батареї, які коштуватимуть GM 800 мільйонів доларів.

Porsche Taycan було відкликано через проблему з програмним забезпеченням, яка спричинила втрату потужності автомобіля під час руху. Також заради виправлення проблем Ford довелося повертати кросовер Mach-E та гібрид Kuga, що коштувало їм 400 мільйонів доларів. А Hyundai через це "попав" на 900 мільйонів з електрокаром Kona.

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Tesla єдиний популярний автовиробник, якому вдалося уникнути відкликання своїх авто, але вони мають багато проблем із судами та розслідуваннями. Нещодавно вони погодилися заплатити 1,5 мільйона доларів для врегулювання позову через їх нове оновлення програмного забезпечення, яке приховувало потенційні несправності, що могли спричинити пожежу в акумуляторі.

Компанія Ілона Маска також звинувачувалася у тому, що її акумулятори втратили більше половини свого запасу ходу всього за шість років та вона відмовилась замінити їх згідно з гарантією, через що їм довелося виплатити 163 мільйонів доларів.

За словами головного аналітика Guidehouse Insights Сема Абуельсаміда, вирішити проблеми з електрокарами компанії зможуть із збільшенням виробництва. Таку ж думку висловив колишній працівник Toyota, Fiat Chrysler та Apple Дог Беттс. Він вважає, що марки зможуть випускати кращі електромобілі із нарощуванням виробництва та впровадженням нових моделей.

Раніше повідомлялося, що експерт заявив про те, що батареї в електромобілях займатимуться все частіше.

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