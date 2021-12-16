Вистачить на непогане вживане авто: співробітники Mercedes-Benz отримають рекордну премію в історії компанії

Досить щедра винагорода.

Німецька компанія Daimler пообіцяла співробітникам підконтрольного йому Mercedes-Benz непоганий бонус за підсмумками роботи в 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Daimler відомий як один із виробників автомобілів, які найбільш щедрі до своїх співробітників, коли справа доходить до щорічних премій. У 2020 році німецький концерн один з небагатьох компаній у всьому світі надав своїм працівникам “коронавірусний” бонус, як компенсацію за “особистий та економічний тягар”. А цьогорічний бонус автовиробник називає взагалі рекордним.

За підсумками непростого 2021 року вони отримають премію в розмірі шести тисячі євро, що дорівнює понад 183 тисячам грн за актуальним на сьогодні курсом. Такий новорічний подарунок, однак, дістанеться не всім: він належить виключно співробітникам підприємств на батьківщині компанії.

Розмір бонусу розраховується в індивідуальному порядку за тарифною шкалою. А сам бонусний фонд формується на основі прибутковості компанії – що кращі показники продажів та прибутки, то вищі бонуси. У Mercedes кажуть, що приблизно 100 тисяч співробітників отримають премії разом зі своїми звичайними зарплатами за лютий 2022 року.

Зазначимо, що за перші дев'ять місяців 2021 року Mercedes-Benz продав 1 617 508 автомобілів по всьому світу, покращивши торішній показник на три відсотки. Одним із драйверів продажу став новий S-Class, на якому зупинили вибір 62 306 осіб – на 45 відсотків більше, ніж із січня до вересня минулого року.

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