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Власник електромобіля Tesla вживив у руку чип-ключ задля відмикання дверей

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Власник електромобіля Tesla вживив у руку чип-ключ задля відмикання дверей

Фото: Associated Press

Водій електрокара Tesla Model 3 Брендон Далалі, схоже дуже любить усілякі інноваційні штуки.

Так, власник електромобіля приєднався до групи бета-тестерів чипа VivoKey Apex, який працює на базі технології бездротового зв'язку Near Field Communication (NFC).

Як повідомляє Carscoops, Далалі вживив у руку чип-ключ задля відмикання дверей.

Зазначається, що NFC вже застосовується для безконтактної оплати покупок та віртуальних ключів для автомобіля в смартфоні, проте експериментатори пішли далі та імплантували чип VivoKey в руку – процедура обійшлася у 400 доларів, 300 з яких Далалі заплатив за сам пристрій.

Далалі зазначив, що він часто забував удома ключ-карту від електрокара і це завдавало йому багато клопоту. Тепер він може відкривати свій автомобіль простим дотиком руки. Під час скануваннія чип світиться зеленим. Він заявив, що це не перший його імплант. Раніше він уживив собі чип, який зберігає ключі від будинку та медичну інформацію про нього. Він пояснив, що це безпечно, оскільки пристрій покритий біосумісною речовиною і уточнив, що операцію проводив професійний майстер з пірсингу.

З оновленням функціонал чипа розширюватиметься – у компанії, яка розробила пристрій, є цілий "магазин застосунків", і смарт-ключ для Tesla – це лише один з них.

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