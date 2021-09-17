Власники автомобілів суббренда Hyundai зможуть відкривати двері та заводити двигун обличчям

Ця функція вже впроваджена в одну з моделей.

Компанія Genesis, яка є преміальним суббрендом Hyundai, навчить свої автомобілі розпізнавати власників за обличчям.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Як відомо, Genesis у серпні представив свій перший електромобіль – компактний кросовер Genesis GV60, який ділить платформу з Hyundai Ioniq 5 та KIA EV6. Тепер же бренд повідомив, що новинка матиме цікаву технологічну функцію Face Connect.

Завдяки Face Connect власники майбутніх Genesis зможуть відкривати або закривати двері буквально "обличчям", для впізнавання якого автомобілі обладнають інфрачервоною камерою. За задумом інженерів марки, технологія зробить взаємодію між людиною і машиною комфортніше: особливо актуально це для любителів активного відпочинку, яким не завжди зручно носити з собою фізичний ключ.

carscoops.com

Face Connect використовує камеру ближнього інфрачервоного діапазону (NIR), яка зможе розпізнавати обличчя навіть вночі та в дощову погоду. У пам’ять автомобіля можна буде внести зображення не більше двох осіб, для кожного з яких створюється окремий профіль з налаштуваннями керма, сидіння, проєкційного дисплея, дзеркал та мультимедійної системи. Усі налаштування під водія машина проводить автоматично, упізнавши обличчя того, хто сідає за кермо.

Для запуску мотора ключ теж не знадобиться, оскільки ввімкнути цей гаджет на колесах можна за допомогою сканера відбитка пальця. Також сканер відбитка є ідентифікатором для оплати паркування в режимі Valet Mode – раніше для оплати потрібно було щоразу вводити PIN-код.

Окрім цього, Genesis допрацювала функцію бездротового оновлення програмного забезпечення (ОТА): тепер "повітрям" можна завантажувати нове ПЗ гальмівної системи, підвіски, рульового керування і подушок безпеки. Перш функція була доступна тільки для навігатора, проекційного дисплея і "приборки".

Раніше розповідалося про те, що Genesis GV60 зможе заряджатися без дротів.

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