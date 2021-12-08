Власники електромобілів вдвічі частіше проколюють колеса, ніж водії авто з ДВЗ: чому так відбувається

Власники електромобілів вдвічі частіше проколюють колеса, ніж водії авто з ДВЗ: чому так відбувається

На це впливає декілька факторів.

Британські фахівці провели цікаве дослідження щодо електромобілів.

Про це повідомляє This is money.

Так, компанія Britannia Rescue, яка спеціалізується на допомозі на дорогах Великої Британії, на основі своїх даних за період від 2018 до 2021 року склала цікаву статистику поломок автомобілів. Виявилося, що за 3 роки частка викликів екстрених служб автомобілів з ДВЗ через пробиття коліс становить лише 16%, а у електрокарів цей показник більший, ніж у 2 рази — 36%.

На думку експертів, така статистика пов'язана зі збільшеною масою електромобілів, які, потрапляючи до ям, стикаються з пошкодженням покришок або колісних дисків у два рази частіше.

Ще однією проблемою, пов'язаною з частішими викликами, є відсутність у більшості електромобілів запасного колеса. Виробники "зелених" моделей практично завжди відмовляються від запаски на користь зниження маси.

Окрім того, фахівці заявили, що через розряджені акумулятори дзвонять лише в 11 відсотках випадків. Іншими словами, шанс пошкодження коліс в екологічно чистих машинах утричі більший, ніж шанс залишитися з розрядженим акумулятором.

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