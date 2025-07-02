Власникам авто зі США приготуватися: який штраф загрожує

Червоні поворотники / © ДжеДАІ

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Авто зі США користуються неабиякою популярністю серед українців. Утім вони мають одну спільну проблему, через яку можна отримати штраф. Йдеться про колір поворотників.

Про це пише видання «Твоя МАШИНА».

У чому проблема

Американські авто часто оснащуються червоними поворотниками. Але в Україні з 2017 року діє стандарт, згідно з яким поворотники мають бути виключно жовтого кольору. Це правило, на перший погляд, може здатися неважливим, але воно пов’язане з безпекою на дорогах — жовті сигнали видно значно краще, особливо вночі та в погану погоду.

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«Коли я купував свій перший американський позашляховик, навіть не думав, що такі дрібниці можуть мати значення в Україні. Але згодом отримав штраф, про який навіть не здогадувався і одразу зрозумів, що це дійсно важливий момент», — розповідає житель Дніпра на ім’я Олексій, власник одного з таких авто.

Якщо ж на машині, привезеній із США, червоні поворотники, то це майже напевно приверне увагу поліції. У такому випадку водія можуть зупинити й виписати штраф за порушення правил, передбачених частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його розмір складе 510 гривень.

“Але не варто переживати. Поміняти колір поворотників набагато простіше, ніж здається. Для цього достатньо замінити лампочки або світлодіоди в корпусах на ті, що призначені для жовтого кольору. Це швидка процедура, яка не коштуватиме дорого, але позбавить вас від можливих штрафів”, — запевняють експерти.

Тож замість того, щоб чекати на штраф, краще зреагувати наперед й виконати простий ремонт. Своєчасна заміна кольору позбавить вас майже гарантованих проблем з поліцією.

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Раніше ми писали про те, що зупинка на трасі через порожній бак може обернутися чималим штрафом у Німеччині.

Відомо, що на німецьких автобанах діє суворе правило: якщо ви зупинилися через відсутність пального, це розцінюється як недбалість.

Річ у тім, що на деяких ділянках знаменитих німецьких трас немає обмежень швидкості. Саме тому непередбачена зупинка, викликана браком пального, може спровокувати серйозну аварію і створити небезпечну ситуацію на дорозі. Якщо ви раптово зупинитеся на дорозі, де інші автомобілі їдуть на величезній швидкості, наслідки можуть бути фатальними.