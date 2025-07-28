Власники вживаних авто отримують серйозні проблеми через машини з невеликим пробігом

Чому машини з малим пробігом можуть зламатися швидше

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Автомобілі з незначним пробігом здаються вигідною покупкою, однак насправді можуть приховувати серйозні проблеми, попереджають фахівці.

Про це йдеться на express.

Деякі бензинові та дизельні авто, попри невелику кількість пройдених кілометрів, можуть мати технічні несправності або пошкодження. Про це заявила Сара Дженкінс, спеціалістка з сервісу My Car Reg Check. За її словами, багато хто помилково вважає, що малий пробіг — це автоматично гарантія надійності.

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«Люди часто думають, що авто з пробігом у 30 000 км — краща покупка, ніж з 80 000 км. Але це не завжди так. Машини створені для руху. Якщо вони роками стоять без діла в гаражі, можуть з’явитися приховані проблеми, які проявляться занадто пізно», — пояснює Дженкінс.

За її словами, вживані авто з малим пробігом часто мають:

тріщини або розсипання гумових деталей,

заклинювання гальм,

загальмовану роботу двигуна,

підвищену вологість усередині салону.

«Такі поломки можуть влетіти у копієчку — іноді ремонт коштує понад 25 000 гривень. І тоді вже не здається, що це була вигідна покупка», — додала експертка.

Як уникнути ризиків

Авто має регулярно заводитися і їздити хоча б 10–30 хвилин щотижня — це мінімум для профілактики зносу деталей.

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Потрібно стежити за рівнем масла, охолоджувальної рідини, тиском у шинах — навіть коли авто «просто стоїть».

Обов’язково перевіряйте історію обслуговування: чи є сервісна книжка, чи проводились ТО, де зберігалося авто — у гаражі чи просто неба.

Найважливіше — не пробіг, а доглянутість машини та її історія.

«Низький пробіг — це плюс, але тільки якщо машина обслуговувалася належним чином. Інакше він лише вводить в оману», — підсумувала Сара.

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Нагадаємо, повнопривідні авто розкритикували. Знаний автомеханік і блогер Скотті Кілмер із США звернувся до власників автівок із попередженням: не всі машини з повним приводом (AWD) виправдовують витрати.

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