Водіям на замітку: чому в спеку не можна заливати повний бак

В спеку водіям не варто заправляти бак повністю / © Pixabay

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Влітку спека є не лише приємним атрибутом відпочинку, а й викликом для власників автомобілів. Одна з ключових проблем, про яку часто забувають, це те, що паливо під впливом високих температур змінює свій об’єм. Сучасні водії часто прагнуть заправити бак максимально, аби зекономити час і не зупинятися часто, але у спекотні дні це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Про це пише Автопілот.

Паливо, зокрема бензин, має властивість розширюватися під впливом тепла. При температурі +30°C і вище об’єм пального може збільшитись на кілька відсотків. У випадку, якщо бак повністю заповнений, це розширення призведе до витоку пального, що небезпечно з кількох причин. По-перше, бензин — це легкозаймиста речовина, тому навіть невелика крапля пального на гарячій поверхні або недалеко від іскри може спричинити пожежу. По-друге, витік бензину забруднює навколишнє середовище і створює небезпечний запах у салоні, що може призвести до дискомфорту і навіть отруєння парами.

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Крім цього, через витік пального може знизитися ефективність роботи системи вентиляції паливного бака, що ускладнює роботу двигуна і збільшує витрати пального. Власники авто повинні пам’ятати, що максимальна заправка у спекотні дні — це серйозний ризик. Експерти рекомендують обмежитися приблизно 50-60% об’єму бака, залишаючи місце для теплового розширення пального.

Ще одна важлива порада — заправлятися вранці або пізно ввечері, коли температура повітря нижча. Так ви зменшите ризик того, що паливо відразу почне розширюватися після заправки. У спекотну погоду варто звернути увагу і на стан кришки бака — вона має бути щільно закрита, аби уникнути випаровування бензину і попадання пилу.

Водіям також радять звертати увагу на стан паливної системи автомобіля в цілому, адже в спеку через розширення металу і гуми можуть виникати мікротріщини або ослаблення ущільнень. Тож періодична діагностика та профілактика допоможуть запобігти не лише витоку пального, а й більш серйозним поломкам.

Літо — це час, коли особливо варто дотримуватись правил безпечної заправки, не заповнювати бак повністю і звертати увагу на всі деталі паливної системи, щоб уникнути небезпечних ситуацій і забезпечити комфортну та безпечну поїздку.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водіїв можуть оштрафувати за порожній бак: скільки доведеться заплатити.