Водіям пояснили, чому перед довгими поїздками обов’язково потрібно з’їдати лимон

Лимони / © Freepik

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Експерти рекомендують водіям перед довгими поїздками з’їдати шматочок лимона, і це насправді може значно покращити безпеку на дорозі.

Про це пише mmr.

На тривалих маршрутах основною небезпекою для водіїв є не зовсім ідеальні погодні умови чи стан доріг, а сонливість, особливо вночі чи після виснажливого дня. Лимон, завдяки своєму виразному кислу смаку та аромату, стимулює нервову систему і швидко надає відчуття бадьорості.

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На відміну від кофеїнових напоїв чи енергетичних засобів, лимон не викликає різких перепадів енергії чи підвищення тиску. Всього один шматочок цього фрукта здатен пробудити організм і полегшити концентрацію на дорозі.

Кислий смак лимона активує рецептори, що надсилають сигнал до мозку: «Увага!» У результаті організм виробляє невелику дозу адреналіну, що допомагає зберегти ясність розуму і зменшує ймовірність засинання за кермом.

Лимон також допомагає:

Покращити дихання, освіжаючи подих і дезінфікуючи ротову порожнину;

Нормалізувати кровообіг, що особливо важливо при тривалому сидінні;

Усунути нудоту, яка може виникнути під час поїздок по звивистих або гірських дорогах.

Однак варто пам’ятати: лимон не є панацеєю. Якщо ви сильно втомилися або відчуваєте сонливість, найкраще зупинитись і відпочити. Якщо навіть після перерви не відчувається покращення, краще перенести поїздку. Безпека завжди на першому місці.

Шматочок лимона перед поїздкою — простий, але ефективний трюк для підтримки пильності на дорозі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водіям пояснили, як правильно вимикати авто.