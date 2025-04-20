ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
567
Час на прочитання
2 хв

Водіям пояснили, чому перед довгими поїздками обов’язково потрібно з’їдати лимон

Лимон може допомогти водіям не заснути за кермом.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Лимони

Лимони / © Freepik

Експерти рекомендують водіям перед довгими поїздками з’їдати шматочок лимона, і це насправді може значно покращити безпеку на дорозі.

Про це пише mmr.

На тривалих маршрутах основною небезпекою для водіїв є не зовсім ідеальні погодні умови чи стан доріг, а сонливість, особливо вночі чи після виснажливого дня. Лимон, завдяки своєму виразному кислу смаку та аромату, стимулює нервову систему і швидко надає відчуття бадьорості.

На відміну від кофеїнових напоїв чи енергетичних засобів, лимон не викликає різких перепадів енергії чи підвищення тиску. Всього один шматочок цього фрукта здатен пробудити організм і полегшити концентрацію на дорозі.

Кислий смак лимона активує рецептори, що надсилають сигнал до мозку: «Увага!» У результаті організм виробляє невелику дозу адреналіну, що допомагає зберегти ясність розуму і зменшує ймовірність засинання за кермом.

Лимон також допомагає:

  • Покращити дихання, освіжаючи подих і дезінфікуючи ротову порожнину;

  • Нормалізувати кровообіг, що особливо важливо при тривалому сидінні;

  • Усунути нудоту, яка може виникнути під час поїздок по звивистих або гірських дорогах.

Однак варто пам’ятати: лимон не є панацеєю. Якщо ви сильно втомилися або відчуваєте сонливість, найкраще зупинитись і відпочити. Якщо навіть після перерви не відчувається покращення, краще перенести поїздку. Безпека завжди на першому місці.

Шматочок лимона перед поїздкою — простий, але ефективний трюк для підтримки пильності на дорозі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водіям пояснили, як правильно вимикати авто.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie