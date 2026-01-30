Водіям радять натирати лобове скло картоплею: навіщо це робити

Лобове скло / © Фото з відкритих джерел

Автоексперти з Ісландії нагадали водіям про незвичний, але дієвий спосіб боротьби із замерзанням і запотіванням лобового скла автомобілів.

Про це повідомило видання Express.

Отже, обробляти лобове скло пропонують розрізаною картоплею або цибулею. За словами фахівців, ці овочі допомагають швидко розтопити іній та зменшують утворення конденсату в холодну пору року.

Метод набув популярності у соцмережах. Спеціалісти пояснюють: картопля містить природні цукри та крохмаль, які створюють тонку захисну плівку на склі. Вона сповільнює появу кристалів льоду та водяної пари, що може скоротити час ранкового розморожування авто та покращити видимість під час дощу.

Разом із тим експерти застерігають, що овочі можуть залишати сліди й бруднити поверхню, тож після натирання варто переконатися, що скло не втратило прозорість. Водіям також нагадали про обов’язкову вимогу: під час виїзду лобове скло та інші вікна повинні бути повністю чистими.

