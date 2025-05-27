Водіям розкрили секрет економії пального, який прихований на панелі приладів (фото)

Секретна кнопка у авто / © Mashyna.com.ua

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Одна маленька кнопка на панелі автомобіля може суттєво знизити витрати пального. Йдеться про кнопку внутрішньої циркуляції повітря. Вона є практично в кожному авто і має вигляд значка з машинкою та закрученою стрілкою.

Про це пише видання ТВОЯ МАШИНА.

Суть у тому, що при увімкненні цієї функції кондиціонер не втягує повітря ззовні, а рециркулює вже охолоджене повітря в салоні. Це дозволяє системі охолодження працювати ефективніше, не перевантажуючи двигун і не витрачаючи зайве пальне. Звучить просто — і справді працює.

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Особливо актуально це влітку: коли сідаєте в розпечене авто, спершу охолодіть салон, ввімкнувши кондиціонер і рециркуляцію. Через кілька хвилин температура знизиться значно швидше, ніж за звичайного режиму.

Однак не забувайте про правильне використання в інших умовах. У дощ варто перемкнутися на зовнішню циркуляцію й подати повітря на скло — це швидко прибере конденсат. Узимку рециркуляцію краще вимикати, щоби скло не обмерзло. А в заторах увімкнена внутрішня циркуляція стане бар’єром для шкідливих газів з вулиці. Цей простий хід допомагає не тільки економити, а й покращує комфорт у поїздках.

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