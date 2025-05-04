Водіям розповіли, чи можна сідати за кермо після вживання безалкогольного пива

Водій / © pixabay.com

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Безалкогольне пиво вважається популярним вибором серед водіїв, які хочуть насолодитися пивом, не порушуючи закон і не впливаючи на свою здатність керувати транспортним засобом.

Про це пише Автотема.

Однак не все так просто, як здається на перший погляд. Вміст алкоголю в безалкогольному пиві варіюється від 0,05% до 0,1%, що є результатом природного процесу бродіння, і навіть ця мінімальна кількість може впливати на організм людини. Наркологи та поліцейські попереджають, що навіть така кількість алкоголю може впливати на результат алкотесту, якщо водій щойно випив безалкогольне пиво.

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Організм потребує 15-20 хвилин для переробки спирту, однак цей час може збільшитися, якщо пити кілька банок або мати уповільнений метаболізм. Це може призвести до того, що при зупинці поліцією алкотестер виявить навіть незначний вміст алкоголю в організмі. В результаті можуть бути проведені додаткові перевірки або медичні огляди, що в деяких випадках призводить до проблем з законом.

Тому, хоча безалкогольне пиво і виглядає як безпечний варіант для водіїв, є ризик того, що після його вживання залишковий алкоголь може виявити на алкотесті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли потрібно припиняти пити пиво. Справа у тому, що від певного віку цей напій не лікує, а калічить.